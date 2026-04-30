Μαν. Σίτι: Συζητά με την Τότεναμ για την παραχώρηση του Σαβίνιο

Σε ανοιχτή επικοινωνία βρίσκονται Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ για την παραχώρηση του Σαβίνιο, με τους «πολίτες» να μην φαίνεται να υπολογίζουν τον Βραζιλιάνο. 

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Σαβίνιο, με τους «γαλάζιους» να θέλουν να ξεφορτωθούν το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου. Η Τότεναμ έχει προκύψει ως πιθανός προορισμός για τον 22χρονο όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Football Insider».

Χαρακτηριστικά, μετά και την άφιξη του Αντουάν Σεμένιο ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν βρίσκει χώρο στην ενδεκάδα της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα, με τη διοίκηση της Σίτι να διαπραγματεύεται με τα «σπιρούνια» την παραχώρηση του το προσεχές καλοκαίρι, ζητώντας 50 εκατ. ευρώ.

Ο Σαβίνιο κι αυτός από την πλευρά του επιθυμεί να φύγει, καθώς βλέπει πως δεν έχει μέλλον στο Μάντσεστερ και έχει ζητήσει από τον ατζέντη του να προχωρήσει τις επαφές με την ομάδα του Λονδίνου. Τη φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τρία γκολ και τρείς ασίστ σε 1.287 λεπτά συμμετοχής.

14:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό της Εθνικής με τη Σουηδία

14:29 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Παρακολουθεί την περίπτωση του Ντρίσα Καμαρά – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

14:18 EUROLEAGUE

Ρεάλ: Ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο ο Ταβάρες, χάνει το υπόλοιπο των play-offs

14:14 ΣΠΟΡ

Αναχώρησε για Άμστερνταμ η Εθνική πόλο γυναικών

14:05 CHAMPIONS LEAGUE

Σερ Άλεξ: «Το καλύτερο ματς που έχω δει στη ζωή μου το Παρί – Μπάγερν»

13:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιάγκο Άσπας: Στήνεται άγαλμά του έξω από το «Μπαλαΐδος»

13:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σύντομο ήταν το πέρασμα του Φίλιπ Μαξ από την Γκάμπα Οσάκα

13:29 EUROLEAGUE

EuroLeague: Πολυτιμότερος των Game 1 ο Μιλουτίνοφ

13:17 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στον αέρα τα εισιτήρια για τη μάχη με το Περιστέρι

13:10 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Μειώθηκε η ποινή του Κέρκεζ

13:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαν. Σίτι: Συζητά με την Τότεναμ για την παραχώρηση του Σαβίνιο

12:39 NBA

NBA playoffs: Όλα όσα έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/04)

