Μαν. Σίτι: Συζητά με την Τότεναμ για την παραχώρηση του Σαβίνιο

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Σαβίνιο, με τους «γαλάζιους» να θέλουν να ξεφορτωθούν το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου. Η Τότεναμ έχει προκύψει ως πιθανός προορισμός για τον 22χρονο όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Football Insider».

Χαρακτηριστικά, μετά και την άφιξη του Αντουάν Σεμένιο ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν βρίσκει χώρο στην ενδεκάδα της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα, με τη διοίκηση της Σίτι να διαπραγματεύεται με τα «σπιρούνια» την παραχώρηση του το προσεχές καλοκαίρι, ζητώντας 50 εκατ. ευρώ.

Ο Σαβίνιο κι αυτός από την πλευρά του επιθυμεί να φύγει, καθώς βλέπει πως δεν έχει μέλλον στο Μάντσεστερ και έχει ζητήσει από τον ατζέντη του να προχωρήσει τις επαφές με την ομάδα του Λονδίνου. Τη φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τρία γκολ και τρείς ασίστ σε 1.287 λεπτά συμμετοχής.