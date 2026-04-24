Premier League: Τα κριτήρια ισοβαθμίας ευνοούν τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο λόγος που οι «Πολίτες» είναι πάνω από την Άρσεναλ στην ισοβαθμία και έχουν το πλεονέκτημα για τον τίτλο αυτή τη στιγμή.

Υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στην κορυφή του πίνακα της Premier League μετά την εμβόλιμη δράση αυτής της εβδομάδας. Πλέον, τώρα ηγείται η Μάντσεστερ Σίτι μετά από τη νίκη εκτός έδρας επί της Μπέρνλι με το γκολ του Χάαλαντ το βράδυ της Τετάρτης.

Τρίτη νίκη στη σειρά για τους «Πολίτες» που έφτασαν την Άρσεναλ, η οποία πριν από λίγο καιρό είχε ένα προβάδισμα 9 βαθμών στην κορυφή του πίνακα.

Ωστόσο, οι συνεχείς ήττες με 2-1 από την Μπόρνμουθ και τη Σίτι ήρθαν στη χειρότερη δυνατή στιγμή για τους «Κανονιέρηδες», με τις ελπίδες να τερματίσουν την 22χρονη αναμονή για το πρωτάθλημα να κρέμονται από μια κλωστή, εκτός αν βελτιωθεί η φόρμα τους.

Με τα δεδομένα αυτής της στιγμής, Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ έχουν σχεδόν πανομοιότυπα ρεκόρ. Και οι δύο έχουν κερδίσει 21 αγώνες, έχουν φέρει επτά ισοπαλίες, έχουν χάσει πέντε κι έχουν την ίδια διαφορά τερμάτων (+37) μετά από 33 αγώνες.

Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται πάνω από την Άρσεναλ στον πίνακα. Ο λόγος γι΄ αυτό οφείλεται σε μια απόφαση της αγγλικής λίγκας σχετικά με τον διαχωρισμό των ομάδων στην ισοβαθμία, καθώς το πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων, ενώ ακολουθούν τα γκολ που σημειώθηκαν και στη συνέχεια από το ποια ομάδα συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς κατά τη διάρκεια των μεταξύ τους αγώνων.

Εάν αυτές οι τρεις πρώτες μέθοδοι δεν μπορούν να τις διαχωρίσουν, τότε η ομάδα που σκόραρε περισσότερα γκολ εκτός έδρας κατά τη διάρκεια των μεταξύ τους αγώνων είναι το τέταρτο κριτήριο. Η Σίτι λοιπόν έχει σκοράρει 66 γκολ σε σύγκριση με τα 63 της Άρσεναλ, γι΄ αυτό και ηγείται στην κούρσα του τίτλου.

Σε περίπτωση που η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι καταλήξουν με τα ίδια ρεκόρ, δεν θα χρειαστεί να διεξαχθεί αγώνας πλέι οφ σε ουδέτερο γήπεδο για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής φέτος, καθώς οι «Πολίτες» έχουν πάρει τέσσερις βαθμούς από τους «Κανονιέρηδες» φέτος.