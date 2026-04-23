Καλύτερος αμυντικός στην EuroLeague: Αξεπέραστος ο Διαμαντίδης - Η θέση των Γκραντ και Ουόκαπ

Το βραβείο του Καλύτερου Αμυντικού της EuroLeague, που κέρδισε φέτος ο Άλφα Ντιαλό, έχει συνδεθεί με έναν μύθο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Ο Αμερικανός φόργουορντ τερμάτισε στη 2η θέση των παικτών με τα περισσότερα κλεψίματα, μετρώντας 1,34 κλεψίματα μ.ο. Επιπρόσθετα, είχε 4,4 ριμπάουντ μ.ο. και 0,5 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα.

Δεύτερος στη ψηφοφορία των προπονητών της διοργάνωσης ήταν ο Νικολό Μελι της Φενερμπαχτσέ. Τρίτος ήταν ο Τόμας Ουόκαπ του Ολυμπιακού, τέταρτος ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και στην 5η θέση βρέθηκε ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ωστόσο, παραμένει αξεπέραστος, έχοντας κατακτήσει έξι φορές το συγκεκριμένο βραβείο, εκ των οποίων οι 5 διαδοχικές. Από τρεις φορές έχουν κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου αμυντικού οι Κάιλ Χάινς και Ταβάρες.

Oι κορυφαίοι αμυντικοί μίας σεζόν στην Ιστορία της Euroleague έχουν ως εξής:

2005 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2006 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2007 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2008 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2009 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2010 Βίκτορ Κριάπα (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2011 Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός)

2012 Αντρέι Κιριλένκο (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2013 Στέφαν Λάσμε (Παναθηναϊκός)

2014 Μπράιαν Ντάνστον (Ολυμπιακός)

2015 Μπράιαν Ντάντσον (Ολυμπιακός)

2016 Κάιλ Χάινς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2017 Άνταμ Χανγκά (Μπασκόνια)

2018 Κάιλ Χάινς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

2019 Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης)

2020 -

2021 Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης)

2022 Κάιλ Χάινς (Αρμάνι Μιλάνο)

2023 Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης)

2024 Τόμας Ουόκαπ (Ολυμπιακός)

2025 Νικ Βάιλερ-Μπαμπ (Μπάγερν Μονάχου)

2026 Άλφα Ντιαλό (Μονακό)