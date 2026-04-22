Μάντσεστερ Σίτι: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ο Τζον Στόουνς

Οnsports Τeam

Τέλος εποχής για τον Τζον Στόουνς στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Άγγλο διεθνή να ολοκληρώνει την 10ετη παρουσία του στους «πολίτες» το καλοκαίρι.

Μάντσεστερ Σίτι και Τζον Στόουνς θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους μετά το καλοκαίρι, με τον 31χρονο αμυντικό κεντρικό αμυντικό να αποχωρεί μετά απο 10 χρόνια θητεία στους «Cityzens».

Ο Στόουνς αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2016 από την Έβερτον, όντας μια εκ των πρώτων μεταγραφών της εποχής Γκουαρδιόλα.

Σε αυτά τα 10 χρόνια κατέκτησε κυριολέκτικα τα πάντα, έχοντας στο παλμαρέ του έξι Premier League, ένα Champions League, δύο κύπελλα FA καθώς και πέντε Carabao Cup.

Συνολικά κατέγραψε 292 συμμετοχές με τη φανέλα των «γαλάζιων» με απολογισμό 19 γκολ και 9 ασίστ.