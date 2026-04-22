Λέτο: «Καλή η ισοπαλία, αλλά μπορούσαμε και τη νίκη»

Ο τεχνικός της Κηφισιάς, Σεμπαστιάν Λέτο έμεινε ικανοποιημένος από την ισοπαλία στην Λάρισα, αλλά πίστευε ότι οι παίκτες του μπορούσαν να πάρουν την νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι σημαντικός βαθμός παίζοντας σε αυτό το γήπεδο και με αυτό τον κόσμο, κόντρα σε μία ιστορική ομάδα. Ήταν ένας καλός βαθμός. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, αφού είχαμε κάποιες καλές ευκαιρίες, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι καλός βαθμός για εμάς.

Αυτό που κρατάω είναι ότι παίξαμε με τη μπάλα στα πόδια. Οι παίκτες είχαν την κατοχή, είχαν καλή κυκλοφορία και είναι κάτι που μου άρεσε. Πρέπει να δούμε στο βίντεο αυτά που δεν κάναμε σωστά και δεν καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Να δουλέψουμε και να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι».