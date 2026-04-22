Αγγλία: «Τέλος» ο Ροσίνιορ απ’ τον πάγκο της Τσέλσι

Η Τσέλσι απέλυσε την Τετάρτη (22/4) τον προπονητή Λίαμ Ροσίνιορ, έπειτα από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων που έριξε τη λονδρέζικη ομάδα στην έβδομη θέση της Premier League

O Άγγλος τεχνικός παρέμεινε λιγότερο από τέσσερις μήνες στον πάγκο της Τσέλσι, μετά την πρόσληψή του τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Ροσίνιορ είχε αναλάβει τα ηνία μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα, όμως οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις οδήγησαν τη διοίκηση της Τσέλσι στην απόφαση για αλλαγή, την ώρα που διακυβεύεται η έξοδος στο Champions League.

Η απομάκρυνσή του ήρθε μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα με 3-0 από τη Μπράιτον, αποτέλεσμα που επέτρεψε στην ομάδα της νότιας ακτής να προσπεράσει την Τσέλσι και να ανέβει στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Οι «μπλε» βρίσκονται πλέον επτά βαθμούς πίσω από την πέμπτη Λίβερπουλ, η οποία έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο και οι ελπίδες τους για έξοδο στο Champions League κρέμονται από μια... κλωστή.

Με τη λονδρέζικη ομάδα να έχει καταγράψει και τη χειρότερη επιθετική της επίδοση εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ο Ροσίνιορ αποτέλεσε το πιο πρόσφατο «θύμα» μιας ταραχώδους σεζόν για την Τσέλσι.

«Η Τσέλσι ανακοινώνει σήμερα τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Λίαμ Ροσίνιορ», ανέφερε ο σύλλογος σε επίσημη ανακοίνωση. «Εκ μέρους όλων στην Τσέλσι, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Λίαμ και το επιτελείο του για τις προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον σύλλογο.

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία, ωστόσο τα πρόσφατα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις δεν ανταποκρίθηκαν στα απαιτούμενα στάνταρ, τη στιγμή που απομένουν ακόμη πολλά να διεκδικηθούν έως το τέλος της σεζόν».

Η ομάδα γνωστοποίησε επίσης ότι ο Κάλουμ ΜακΦάρλεϊν θα αναλάβει ως υπηρεσιακός προπονητής μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου.