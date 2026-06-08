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Γιαννακόπουλος για την ποινή του: «Όλα αυτά μπας και γλιτώσω από το 100-0»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την ποινή που δέχθηκε από τον αθλητικό δικαστή.

Γιαννακόπουλος για την ποινή του: «Όλα αυτά μπας και γλιτώσω από το 100-0»
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ένα μήνα από τον αθλητικό δικαστή, με τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού να μην αφήνει ασχολίαστη την απόφαση.

Συγκεκριμένα ο DPG μεταξύ άλλων τόνισε ότι όλα αυτά γίνονται «μπας και γλιτώσω από το 100-0»!

LIVE MATCH ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (21:00)

Το στόρι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στη Βαλένθια.

Ένα μήνα και η τεχνική που ζήταγα στον Μπαρτζώκα.

Ειδικά η ποινή η δεύτερη είναι δίκαιη αλλά πρέπει να είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει την ομάδα του στην τελική ευθεία που οι συνολικοί κόποι κρίνονται.

Και όλα αυτά διότι κανείς δεν θέλει/ μπορεί να στεναχωρήσει τον ψηλό με αποτέλεσμα να ξεφεύγω του επιτρεπτού μπας και γλιτώσω από το 100-0 κατά και να παίξω 70-30».

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Γιαννακόπουλος για την ποινή του: «Όλα αυτά μπας και γλιτώσω από το 100-0»

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