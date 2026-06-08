Γιαννακόπουλος για την ποινή του: «Όλα αυτά μπας και γλιτώσω από το 100-0»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την ποινή που δέχθηκε από τον αθλητικό δικαστή.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ένα μήνα από τον αθλητικό δικαστή, με τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού να μην αφήνει ασχολίαστη την απόφαση.
Συγκεκριμένα ο DPG μεταξύ άλλων τόνισε ότι όλα αυτά γίνονται «μπας και γλιτώσω από το 100-0»!
Το στόρι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
«Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στη Βαλένθια.
Ένα μήνα και η τεχνική που ζήταγα στον Μπαρτζώκα.
Ειδικά η ποινή η δεύτερη είναι δίκαιη αλλά πρέπει να είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει την ομάδα του στην τελική ευθεία που οι συνολικοί κόποι κρίνονται.
Και όλα αυτά διότι κανείς δεν θέλει/ μπορεί να στεναχωρήσει τον ψηλό με αποτέλεσμα να ξεφεύγω του επιτρεπτού μπας και γλιτώσω από το 100-0 κατά και να παίξω 70-30».