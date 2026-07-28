Ολυμπιακός: Εξετάζει Γκουστάβο Σα για τον άξονα - Οι απαιτήσεις της Φαμαλικάο

Νέο όνομα έρχεται να προστεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού, καθώς πορτογαλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον Γκουστάβο Σα.

Ο 21χρονος μέσος αγωνίζεται στη Φαμαλικάο, της οποίας είναι αρχηγός, ενώ αποτελεί και μέλος της Εθνικής Πορτογαλίας U21. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, την περίπτωσή του παρακολουθούν επίσης η Μπενφίκα και η Γουέστ Χαμ.

Όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία, ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του νεαρού χαφ, ωστόσο η μεταγραφή μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Η Φαμαλικάο φέρεται να κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή με ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο Γκουστάβο Σα μετρά ήδη 120 συμμετοχές με τη φανέλα της Φαμαλικάο, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.