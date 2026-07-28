· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Εξετάζει Γκουστάβο Σα για τον άξονα - Οι απαιτήσεις της Φαμαλικάο

Δημοσιεύματα από την Πορτογαλία συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον 21χρονο μέσο Γκουστάβο Σα, για τον οποίο ενδιαφέρονται επίσης η Μπενφίκα και η Γουέστ Χαμ.

Ολυμπιακός: Εξετάζει Γκουστάβο Σα για τον άξονα - Οι απαιτήσεις της Φαμαλικάο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο όνομα έρχεται να προστεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού, καθώς πορτογαλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον Γκουστάβο Σα.

Ο 21χρονος μέσος αγωνίζεται στη Φαμαλικάο, της οποίας είναι αρχηγός, ενώ αποτελεί και μέλος της Εθνικής Πορτογαλίας U21. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, την περίπτωσή του παρακολουθούν επίσης η Μπενφίκα και η Γουέστ Χαμ.

Όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία, ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του νεαρού χαφ, ωστόσο η μεταγραφή μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Η Φαμαλικάο φέρεται να κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή με ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο Γκουστάβο Σα μετρά ήδη 120 συμμετοχές με τη φανέλα της Φαμαλικάο, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:36 BET ON

ΠΑΟΚ-Ντιναμό Κιέβου και Παναθηναϊκός-Πάξι με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:10 MVP

Έρευνα: Στην Ελλάδα πλέον ζούμε περισσότερο. Ζούμε όμως καλύτερα;

09:55 NBA

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Θα ζει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια

09:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εξετάζει Γκουστάβο Σα για τον άξονα - Οι απαιτήσεις της Φαμαλικάο

09:21 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον - Η ώρα και το κανάλι

09:07 MVP

Μπορείς να αντέξεις την προπόνηση που κάνουν οι πολίστες;

08:53 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αρνητικός για Βραζιλία ο Ταρέμι

08:40 SUPER LEAGUE

Κωνσταντίνος Καρανδρίκας: Συγκινητικό «αντίο» στον Ατρόμητο πριν τη μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου

08:26 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/07) - «Βόμβα με Μάγιερ»

08:12 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Μάριο Χεζόνια: Η επιστροφή για ένα ανεκπλήρωτο όνειρο

05:15 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Τομέρ Γκινάτ

02:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία: Ανανεώνει με Κορίνθιανς ο Ντεπάι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας