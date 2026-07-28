ΑΕΚ: Στην Ολλανδία την Τρίτη (28/07) ο Μάγιερ – Υπογράφει και «μπαίνει» στην προετοιμασία

Η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ολοκληρώσει τη συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ και απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να πάρει επίσημη μορφή το deal.

Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μέσος αναμένεται το πρωί της Τρίτης (28/07) να ταξιδέψει στην Ολλανδία, εκεί όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποιεί το δεύτερο μέρος του βασικού σταδίου της καλοκαιρινής της προετοιμασίας.

Με την άφιξή του θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη μεταγραφή του.

Αμέσως μετά ο Μάγιερ θα ενσωματωθεί στην αποστολή της «Ένωσης», ενώ δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει ακόμη και την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες το απόγευμα της Τρίτης, κάνοντας τα πρώτα του βήματα υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.