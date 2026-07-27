Επίσημο: Παίκτης του Βόλου για τα επόμενα τρία χρόνια ο Χαραλαμπόγλου

Στον Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου, καθώς ο 21χρονος επιθετικός αποχώρησε από τον Αστέρα Τρίπολης και συμφώνησε με την ομάδα της Μαγνησίας.

Ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2004, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον Βόλο και πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του πορεία.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου αμέσως μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον Βόλου αναχώρησε για την Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή.

Ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης όπου είχε 15 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ έχει περάσει από τις ακαδημίες της Φιορεντίνα, του Ολυμπιακού και την Κ-21 της Ουτρέχτης όπου σε 31 αγώνες σημείωσε και 5 γκολ.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου στην οικογένεια της».