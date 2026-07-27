Ο Κάνγκουα και οι επόμενοι, που έρχονται!

Ξεπερνάω όλα τα επικοινωνιακά, που διάβασα όλο αυτό το διάστημα, για την μεταγραφή του Κάνγκουα και πάω κατευθείαν στα στοιχεία του παίκτη. Απλά, για να μην αιωρούνται διάφορα πράγματα που δεν ισχύουν, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε μέσα από τα χέρια τον Κάνγκουα, ούτε έμαθε, ότι ενδιαφέρθηκε ότι τον θέλει η ΑΕΚ τον κοίταξε και του άρεσε.

Τον παίκτη τον έχει τσεκάρει από τον Μάιο ο Κοτσόλης, απλά υπήρχε μία χρονική διαδικασία με την αλλαγή προπονητή, μέχρι να πάρει το οκ από τον Νίστρουπ, η ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε, αλλά τελικά ο παίκτης έπαιξε στα προκριματικά του τσάμπιονς λιγκ. Η ΑΕΚ είχε ξεκαθαρίσει, ότι αν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο παίκτης στα play off του τσάμπιονς λιγκ δεν θα τον αποκτήσει. Ο Παναθηναϊκός δεν καιγόταν, να τον χρησιμοποιήσει στα καλοκαιρινά προκριματικά, έδωσε αυτή την επιλογή και στην Μπερ Σεβά την ομάδα του, είχε ουσιαστικά συμφωνήσει με τον παίκτη από τον Μάιο και έτσι έγινε η μεταγραφή.

Ο Κάνγκουα ήρθε και αντιμετωπίστηκε από μερίδα του κόσμου με αρνητική διάθεση έχοντας στο μυαλό τους, ότι ήταν να έρθει ο Γένσεν και τελικά ήρθε ο Κάνγκουα. Καταρχάς στο οκτώ παίζουν και οι δύο, αλλά έχουν άλλα στοιχεία. Ο Γένσεν είναι πιο αμυντικογενές οκτώ, ο Κάνγκουα πιο επιθετικογενές. Και το γεγονός, ότι ήρθε ο ένας δεν σημαίνει, ότι δεν θα έρθει και ένας άλλος χαφ. Καμία σχέση μεταξύ τους.

Ο Νίστρουπ είδε και μέσα από την προετοιμασία, ότι από τα χαφ του Παναθηναϊκού, λείπουν τα γκολ, είδε τον Κάνγκουα και ζήτησε την απόκτησή του. Εκτός του ότι έχει ταχύτητα και ασίστ, που κανένα άλλο χαφ δεν έχει, έχει και γκολ. 15 έβαλε την περασμένη σεζόν και 12 γκολ πρόπερσι. Αριθμοί, που λείπουν από τα χαφ του Παναθηναϊκού και αυτό μετράει στην τελική εκτέλεση. Ο Κάνγκουα έρχεται, για να δώσει ταχύτητα και γκολ στην ομάδα και περιμένουμε να τον δούμε να παίζει στο πρωτάθλημα και αν όλα πάνε καλά και προκριθεί ο Παναθηναϊκός και στην League Phase του Conference League.

O Kάνγκουα θα είναι η τελευταία μεταγραφή του Παναθηναϊκού; Όχι φυσικά. Θα γίνουν ακόμα, δύο, η τρεις κινήσεις. Θα έρθει ένα στόπερ νεαρό σε ηλικία από το εξωτερικό με στόχο να δώσει βάθος και ύψος στην άμυνα, αρκεί να φύγει είτε ο Τουμπά, είτε ο Πάλμερ Μπράουν. Περιμένουμε την απόκτηση ενός ακόμα χαφ στο 8-6 και ενός εξτρέμ αριστεροπόδαρου, που θα παίζει δεξιά. Αν όχι και οι δύο αυτές μεταγραφές, η μία σίγουρα θα είναι ηχηρή μεταγραφή με παίκτη, που θα τον ξέρει ο κόσμος και φυσικά θα έρθει, για να κάνει την διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός δεν βιάζεται να αποκτήσει, ούτε το χαφ, ούτε το εξτρέμ και θα περιμένει να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή, όσα χρήματα και αν χρειαστεί να δώσει. Το πότε θα γίνουν αυτές οι μεταγραφές θα το δούμε, αλλά θα είναι παίκτες, που θα κάνουν την διαφορά.

*Η Πάκσι έριξε 4 στην Φερεντσβάρος και αυτό δείχνει, ότι δεν ήταν και τόσο εύκολος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό. Η ρεβάνς χρειάζεται μεγάλη προσοχή, για να περάσει ένα ήσυχο βράδυ ο Παναθηναϊκός και όχι με αγωνία.