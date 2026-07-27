Ολυμπιακός: Την Τρίτη στην Ελλάδα για υπογραφές ο Ορτέγκα

Τον αντικαταστάτη του Κωνσταντή Τζολάκη έχει βρει ο Ολυμπιακός, με τον Στεφάν Ορτέγκα να λέει το «ναι» στην πρόταση των Πειραιωτών και να αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη (28/7) προκειμένου να σφραγίσει την μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους».

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή την περίπτωση του έμπειρου γκολκίπερ, καθιστώντας τον ως μία από τις επιλογές για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια. Η αλλαγή στάσης από την πλευρά του ποδοσφαιριστή ξεκλείδωσε τις διαπραγματεύσεις, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε κατ’ αρχήν συμφωνία.

Πλέον, η μεταγραφή περνά στο τελικό της στάδιο και ο Ορτέγκα αναμένεται στην Ελλάδα την Τρίτη (28/07), ώστε να διευθετηθούν και οι τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες του deal.

Ο έμπειρος πορτιέρε «έχτισε» το όνομά του στο κορυφαίο επίπεδο κατά την πολυετή παρουσία του στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου μέτρησε συνολικά 54 εμφανίσεις, κρατώντας 23 φορές ανέπαφη την εστία του.

Στο παρελθόν, έχει αποτελέσει εμβληματική φιγούρα της Αρμίνια Μπίλεφελντ με 220 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στο Μόναχο 1860.