· Εφές Αναντόλου

Συνεχίζει στην Εφές ο Κόλιν Μάλκολμ

Την απόκτηση του Κόλιν Μάλκολμ από τη Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές.

Συνεχίζει στην Εφές ο Κόλιν Μάλκολμ
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Με τα χρώματα της Αναντολού Εφές θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Κόλιν Μάλκολμ, με τον Αμερικάνο φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την τουρκική ομάδα.

Ο 29χρονος αγωνίστηκε την σεζόν που μας πέρασε στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, από όπου και αποδεσμεύτηκε μετά την καταβολή του buy-out που είχε στο συμβόλαιό του.

Με την ομάδα του Ισραήλ αγωνίστηκε συνολικά σε 40 παιχνίδια στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 6.8 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ ανά αγώνα.

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