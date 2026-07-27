Φεράντο: «Ο Πανιώνιος είναι οικογένεια – Στόχος η άνοδος και η αξιοποίηση των ακαδημιών»

Τους στόχους και τη φιλοσοφία με την οποία θα πορευτεί ο Πανιώνιος τη νέα αγωνιστική περίοδο ανέλυσε ο Χουάν Φεράντο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε πριν από την πρώτη ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στο πλαίσιο της προετοιμασίας.

Ο Ισπανός τεχνικός έθεσε ως βασική προτεραιότητα την επιστροφή του Πανιωνίου στη Super League, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία που έχει για τον σύλλογο η ανάδειξη και αξιοποίηση ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες του.

Ο Χουάν Φεράντο στάθηκε εξαρχής στους δύο βασικούς άξονες του πλάνου του Πανιωνίου, δηλαδή την αγωνιστική επιτυχία και την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

«Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την ομάδα, που φέτος έχει ως στόχο την άνοδο και να παράγουμε από τις ακαδημίες. Είναι ένας σημαντικός στόχος για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των «κυανέρυθρων».

Το πλάνο του Πανιωνίου έπεισε τον Ισπανό τεχνικό

Ο Φεράντο αποκάλυψε πως το οργανωμένο πλάνο που παρουσίασε η διοίκηση του Πανιωνίου αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους λόγους που τον έπεισαν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Παράλληλα, ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στο κλίμα που έχει συναντήσει στον ιστορικό σύλλογο, κάνοντας λόγο για μια οικογένεια που περιλαμβάνει όλους όσοι εργάζονται στην ομάδα.

«Αφού μίλησα με τη διοίκηση, είδα ότι υπάρχει πλάνο τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτόν τον ιστορικό σύλλογο. Όλοι στην ομάδα, από τη διοίκηση μέχρι όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, είναι μία οικογένεια και πρώτη φορά το νιώθω αυτό σε ομάδα στην Ελλάδα», τόνισε.

Επιθετικό ποδόσφαιρο και θέαμα για τον κόσμο

Όσον αφορά το αγωνιστικό στυλ που θέλει να παρουσιάσει ο Πανιώνιος, ο Χουάν Φεράντο ήταν ξεκάθαρος. Ο Ισπανός τεχνικός επιθυμεί μια ομάδα που θα παίζει επιθετικά και θα προσφέρει όμορφο θέαμα στους φιλάθλους της.

«Θέλουμε να ευχαριστηθούμε το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο για να δει ποδόσφαιρο και εμείς θέλουμε να του δώσουμε χαρά και στο τέλος της χρονιάς να είμαστε όλοι χαρούμενοι», σημείωσε.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μεταγραφών

Ο προπονητής του Πανιωνίου εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το υπάρχον ρόστερ, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.

Παράλληλα, ο Φεράντο τόνισε πως θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στην ομάδα Κ19, καθώς στόχος είναι να εντοπιστούν οι νεαροί ποδοσφαιριστές που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για να προωθηθούν στην πρώτη ομάδα.

«Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θα είμαστε ανοιχτοί μέχρι το τέλος των μεταγραφών αν βρεθεί κάποιος παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Παράλληλα, θα παρακολουθήσουμε και τα παιδιά της Κ19 για να δούμε ποιοι μπορούν να κάνουν το βήμα προς την πρώτη ομάδα», ανέφερε.