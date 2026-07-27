Παρελθόν από την εθνική Ιταλίας Μαλντίνι και Λεονάρντο

Η υπόθεση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας δεν έκλεισε, καθότι απορρίφθηκε η προοπτική πρόσληψης του Αντρέα Πίρλο και οι εξελίξεις, φαίνεται να ανοίγουν ένα ακόμη μεγαλύτερο μέτωπο στη διοίκηση της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς ο Πάολο Μαλντίνι αποφάσισε οριστικά να παραιτηθεί απ' τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Ο παλιός μεγάλος άσος της Μίλαν, επέλεξε την αποχώρηση μετά το «ναυάγιο» με τομ Πίρλο, ενώ το ίδιο έπραξε κι ο Λεονάρντο, ο οποίος επίσης παραιτήθηκε απ' το ρόλο του στην Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σύμφωνα με το «Sky Sport Italia» τη Δευτέρα (27/7).

Η εξέλιξη έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου οι δύο παλαίμαχοι άσοι είχαν συμφωνήσει να αναλάβουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα, στο πλαίσιο μιας μεγάλης αναδιάρθρωσης στη διοίκηση της εθνικής ομάδας. Ο Μαλντίνι είχε προσληφθεί ως τεχνικός διευθυντής της FIGC στις 11 Ιουλίου, προκειμένου να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της εθνικής ομάδας, μετά την αποτυχία της να προκριθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μόλις 16 ημέρες αργότερα, αποχώρησε από τη θέση του μαζί με τον Λεονάρντο, τον πρώην διεθνή Βραζιλιάνο, ο οποίος είχε προσληφθεί ως σύμβουλός του.

Η απόφαση των δύο ανδρών να αποχωρήσουν ήρθε λίγο μετά τη δήλωση του πρώην διεθνούς Ιταλού Αντρέα Πίρλο ότι δεν αποτελεί πλέον υποψήφιο για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Η πιθανή πρόσληψή του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω των εμπορικών δεσμών του με ρωσική εταιρεία στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Τζιοβάνι Μαλαγκό θεωρεί ιδανικό διάδοχο του Μαλντίνι τον Τζόρτζιο Κιελίνι, επιδιώκοντας να εμπιστευθεί τη θέση του τεχνικού διευθυντή σε ακόμη μία εμβληματική μορφή του ιταλικού ποδοσφαίρου. Η υπόθεση, πάντως, μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Ο Κιελίνι κατέχει πλέον διοικητικό ρόλο στη Γιουβέντους ως Chief Club Affairs Officer και οποιαδήποτε μετακίνησή του θα απαιτούσε συμφωνία με τη διοίκηση των «Μπιανκονέρι».