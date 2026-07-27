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ΑΕΚ: «Προφορική συμφωνία με Λόβρο Μάγιερ»

Τον παίκτη που θα αναβαθμίσει την μεσαία της γραμμή φαίνεται να βρήκε η ΑΕΚ στο πρόσωπο του Λόβρο Μάγιερ, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αναφέρει πως υπάρχει συμφωνία με την Βόλφσμπουργκ για ένα ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια.

ΑΕΚ: «Προφορική συμφωνία με Λόβρο Μάγιερ»
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Σε μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού προχωρά η ΑΕΚ, φέρνοντας στην Αθήνα τον Λόβρο Μάγιερ! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του 28χρονου μέσου.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ οι κιτρινόμαυροι αναμένεται να βγάλουν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Κροάτη, με το deal πλέον να έχει μπει στην τελική του ευθεία.

Ο Μάγιερ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ.

Την περσινή σεζόν, ο Μάγιερ πραγματοποίησε συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την γερμανική ομάδα, έχοντας απολογισμό τρία γκολ και πέντε ασίστ σε 1.450' αγωνιστικά λεπτά.

Το καλοκαίρι του 2023 οι «Λύκοι» είχαν δαπανήσει ένα ποσό κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από τη γαλλική Ρεν. Ο Μάγιερ προέρχεται από τις ακαδημίες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, πραγματοποιώντας συνολικά 100 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Με την εθνική του ομάδα έχει αγωνιστεί 38 φορές, σκοράροντας εννέα τέρματα.

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