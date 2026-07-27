Αντίπαλος Ολυμπιακού, Ναϊμένγκεν: «Έτοιμος για τα ματς της Ευρώπης» - Οι δηλώσεις του Τάντιτς

Με κάθε επισημότητα ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (27/7) η επιστροφή του Ντούσαν Τάντιτς στην Eredivisie, με τον πολύπειρο Σέρβο μεσοεπιθετικό να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ναϊμέγκεν.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως ο 37χρονος άσος θα βρίσκεται στη διάθεση της ολλανδικής ομάδας για τις δύο αναμετρήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο του Γ' προκριματικού γύρου του Champions League.

Ο Τάντιτς, που άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο ολλανδικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα του Άγιαξ, επιστρέφει στην Ολλανδία μετά τη θητεία του στην Αλ Ουάχντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με την οποία την περασμένη σεζόν κατέγραψε πέντε γκολ και 20 ασίστ σε 42 συμμετοχές.

Στην καριέρα του με τον «Αίαντα» μέτρησε 241 εμφανίσεις, 105 γκολ και 112 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί ακόμη σε Τβέντε, Βοϊβοντίνα, Σαουθάμπτον και Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα, είχε τεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό το 2024 στο Conference League.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ναϊμέγκεν, ο Σέρβος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στην Ολλανδία και εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα του ομάδα. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η Ολλανδία είναι κατά κάποιο τρόπο η δεύτερη πατρίδα μου. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τις προηγούμενες ομάδες μου, ειδικά με τον Άγιαξ, όμως τώρα είμαι εδώ και θα κάνω ό,τι μπορώ για τη NEC. Θέλω να αποδίδω, να νικάω και να κατακτώ τρόπαια», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στο πρότζεκτ του συλλόγου και στη φιλοσοφία του προπονητή Ντικ Σρόιντερ: «Η Ναϊμέγκεν εξελίσσεται και μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μου παρουσιάστηκε το πρότζεκτ. Μου αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα. Θα το χαρακτήριζα "θετική αλαζονεία". Ο προπονητής μας, ο Ντικ Σρόιντερ, δεν φοβάται τίποτα. Είναι μια πολύ δυνατή προσωπικότητα. Επιπλέον, θα παίξουμε στην Ευρώπη και αυτό κάνει την πρόκληση ακόμη πιο ξεχωριστή. Όλο το πακέτο ήταν ιδανικό για μένα. Όσο για τη θέση μου στο γήπεδο, αυτό είναι απόφαση του προπονητή. Εγώ μπορώ να αγωνιστώ παντού».

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να ακολουθήσει καριέρα προπονητή μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας: «Είναι ένας από τους στόχους μου να γίνω προπονητής στο μέλλον. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμη πολλά πάνω σε αυτό, αλλά διαπιστώνω ότι σκεφτόμαστε με τον σύλλογο με παρόμοιο τρόπο. Προς το παρόν, όμως, είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στην καριέρα μου ως ποδοσφαιριστής και θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ».

Ο Τάντιτς τόνισε, τέλος, πως αισθάνεται έτοιμος να τεθεί άμεσα στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου, ενόψει και των αναμετρήσεων με τον Ολυμπιακό: «Θα είμαι διαθέσιμος το συντομότερο δυνατό. Έχω να αγωνιστώ περίπου δυόμισι μήνες, όμως βρίσκομαι σε καλή κατάσταση. Χρειάζομαι μόνο λίγες προπονήσεις για να αποκτήσω καλύτερη χημεία με την υπόλοιπη ομάδα. Είμαι έτοιμος και θέλω να ξεκινήσω αμέσως».

Η Ναϊμέγκεν θα αντιμετωπίσει τη Σεβίλλη σε φιλική αναμέτρηση την Παρασκευή, πριν ταξιδέψει στον Πειραιά για το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 4 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία.