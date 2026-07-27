«Τσεκάρει» Γουέλμπεκ η Τσέλσι

Η Τσέλσι φαίνεται έτοιμη να εξετάσει μία κίνηση που προκαλεί αίσθηση στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Athletic, Ντέιβιντ Όρνσταϊν, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Ντάνι Γουέλμπεκ της Μπράιτον.

Παρότι οι Λονδρέζοι διαθέτουν ήδη αρκετές επιλογές στην επιθετική γραμμή τους, ο Τσάμπι Αλόνσο επιθυμεί την προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή με εμπειρία και ηγετικά χαρακτηριστικά, στοιχεία που θεωρεί ότι προσφέρει ο 35χρονος Άγγλος.

Ο Γουέλμπεκ προέρχεται από μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, καθώς μέτρησε 13 γκολ σε 37 συμμετοχές στην Premier League, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Μπράιτον. Το συμβόλαιό του με τους «Γλάρους» έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που σημαίνει ότι η Τσέλσι θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τον σύλλογό του για να τον αποκτήσει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πρώτες επαφές βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο στο «Στάμφορντ Μπριτζ» επικρατεί αισιοδοξία ότι η μεταγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί. Η παρουσία του Γουέλμπεκ εκτιμάται πως θα προσφέρει βάθος στο ρόστερ, αλλά και πολύτιμες λύσεις στα αποδυτήρια, χάρη στην πολυετή εμπειρία του στην Premier League και τις παραστάσεις του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας.

Εφόσον προχωρήσει η υπόθεση, η Τσέλσι θα προσθέσει στο δυναμικό της έναν επιθετικό που μπορεί να συνδυάσει αποτελεσματικότητα, επαγγελματισμό και καθοδήγηση των νεότερων ποδοσφαιριστών, στοιχεία που ο Τσάμπι Αλόνσο θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά για τη νέα αγωνιστική περίοδο.