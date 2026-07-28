Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Τομέρ Γκινάτ

Κάτοικος Τελ Αβίβ για ακόμη τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Τομέρ Γκινάτ, με την Χάποελ να ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου με τον αρχηγό της.

Ο 31χρονος βρίσκεται από το 2020 στην ομάδα, όντας ο παίκτης με την μεγαλύτερη θητεία στο ρόστερ.

Με τις... ευλογίες του ιδιοκτήτη, Όφερ Γιανάι, ο Ισραηλινός θα παραμείνει μέχρι το 2030 στο ρόστερ.

Την περσινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 3.3 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της Χάποελ:

«Ο μπασκετικός σύλλογος Hapoel IBI Tel Aviv έχει την χαρά να ανακοινώσει την επέλταση της σύμβασης του Tomer Ginat για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέχρι το τέλος της σεζόν 2029-30.

Ο Ginat, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου, θα συνεχίσει να φοράει την κόκκινη φανέλα τα επόμενα χρόνια και θα συνεχίσει να ηγείται της ομάδας τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Με την υπογραφή του νέου συμβολαίου, ο Tomer θα συμπληρώσει οκτώ χρόνια στην τρέχουσα θητεία του, τα οποία θα προστεθούν στα τέσσερα χρόνια της πρώτης θητείας του στον σύλλογο, φτάνοντας συνολικά τα 12 χρόνια με τη φανέλα της Hapoel, ένας αριθμός που αποτυπώνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον ιδιαίτερο δεσμό μεταξύ του παίκτη και του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια των ετών που πέρασε στην Hapoel, ο Ginat συμμετείχε σε μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου. Κέρδισε το EuroCup με την ομάδα, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 8,9 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, με ποσοστό ευστοχίας 65,4% στα σουτ δύο πόντων. Η νίκη αυτή οδήγησε τον σύλλογο σε μια ιστορική συμμετοχή στην EuroLeague, όπου ο Γκινάτ σημείωσε κατά μέσο όρο 3,3 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ, με ποσοστό ευστοχίας 59,4% στα σουτ δύο πόντων, καθ’ οδόν προς τα πλέι-οφ.

Πέρα από τα επαγγελματικά του επιτεύγματα, ο Τομέρ αντιπροσωπεύει όλα όσα η “Χαποέλ” του Τελ Αβίβ φιλοδοξεί να είναι: αδιάλλακτη αφοσίωση, ηγεσία, πάθος, χαρακτήρα και μαχητικό πνεύμα. Μεγάλωσε μαζί με τον σύλλογο, ήταν εκεί στις δύσκολες στιγμές, τον οδήγησε στις κορυφαίες στιγμές του και, με την πάροδο των ετών, έγινε μία από τις προσωπικότητες που ταυτίζονται περισσότερο με το κόκκινο χρώμα.

Η παράταση του συμβολαίου είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απλή συνέχιση της συνεργασίας με έναν από τους καλύτερους παίκτες του Ισραήλ· αποτελεί μια δήλωση συνέχειας, ταυτότητας και του τρόπου με τον οποίο ο σύλλογος συνεχίζει να χτίζει το μέλλον του γύρω από τους παίκτες που εκπροσωπούν καλύτερα τις αξίες του. Τόμερ, είμαστε περήφανοι που συνεχίζεις αυτό το ταξίδι μαζί μας. Πάμε, Χάποελ.

Τόμερ Γκινάτ: “Η Χάποελ ήταν πάντα το σπίτι μου. Είναι ένα μέρος που μου είναι πολύ αγαπητό και είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω εδώ. Είναι το φυσικό για μένα. Το να είμαι μέλος του συλλόγου για τόσο καιρό είναι κάτι πολύ συναρπαστικό και ξεχωριστό για μένα. Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσω την αποστολή μου στο Ισραήλ και να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα! Ο στόχος είναι η σχέση μεταξύ εμένα και της Χάποελ να διαρκέσει για πολλά ακόμη χρόνια και ανυπομονώ να συνεχίσω αυτό το ταξίδι”.

Γιώργος Χίνας: “Ο αρχηγός έμεινε στο σπίτι του. Ο Τομέρ Γκινάτ, το σύμβολο της Χάποελ, ανέλαβε μια δέσμευση για όλη τη ζωή απέναντι στην οικογένειά του. Οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, και ο Τομέρ είναι άνθρωπος με τιμή. Θα είναι ο ηγέτης μας στο ταξίδι προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος”.

Δημήτρης Ιτούδης: “Δεν μπορώ να φανταστώ τη Χάποελ και το μέλλον της χωρίς τον Τομέρ Γκινάτ. Όλοι μας, ως σύλλογος και ως κοινό, γνωρίζουμε τη θυσία του και ό,τι έχει προσφέρει στη Χάποελ. Βάζει πάντα τη Χάποελ στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων του, και το γεγονός ότι παρατείνει το συμβόλαιό του δεν είναι μόνο θέμα εμπιστοσύνης και αφοσίωσης, αλλά και από επαγγελματική άποψη. Ο Τομέρ είναι ένας σκληρός παίκτης, που παλεύει ενάντια στους τραυματισμούς, και ελπίζω να είναι υγιής και να συνεχίσει να βοηθά τη Χάποελ για πολλά χρόνια ακόμα».