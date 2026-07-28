Βραζιλία: Ανανεώνει με Κορίνθιανς ο Ντεπάι

Ο Μέμφις Ντεπάι δεν επιστρέφει, τουλάχιστον προς το παρόν, στην Ευρώπη. Παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με τη Μαρσέιγ, ο Ολλανδός επιθετικός ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Κορίνθιανς.

Το συμβόλαιο του 32χρονου Ολλανδού ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου, ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βραζιλία, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για την επέκταση της συνεργασίας τους έως τον Ιούνιο του 2028.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, ο Ντεπάι θα παραμείνει στο Σάο Πάουλο για ακόμη δύο χρόνια, βάζοντας τέλος, τουλάχιστον για την ώρα, στα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στη Γαλλία για λογαριασμό της Μαρσέιγ.

Έτσι, η προοπτική επιστροφής του πρώην επιθετικού της Λιόν στα ευρωπαϊκά γήπεδα παίρνει αναβολή, με τον έμπειρο φορ να συνεχίζει την πορεία του στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.