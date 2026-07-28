· Κορίνθιανς

Βραζιλία: Ανανεώνει με Κορίνθιανς ο Ντεπάι

Ο Μέμφις Ντεπάι παραμένει στη Βραζιλία, καθώς βρίσκεται μία ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας του με την Κορίνθιανς για ακόμη δύο χρόνια.

Βραζιλία: Ανανεώνει με Κορίνθιανς ο Ντεπάι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μέμφις Ντεπάι δεν επιστρέφει, τουλάχιστον προς το παρόν, στην Ευρώπη. Παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με τη Μαρσέιγ, ο Ολλανδός επιθετικός ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Κορίνθιανς.

Το συμβόλαιο του 32χρονου Ολλανδού ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου, ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Βραζιλία, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για την επέκταση της συνεργασίας τους έως τον Ιούνιο του 2028.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, ο Ντεπάι θα παραμείνει στο Σάο Πάουλο για ακόμη δύο χρόνια, βάζοντας τέλος, τουλάχιστον για την ώρα, στα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στη Γαλλία για λογαριασμό της Μαρσέιγ.

Έτσι, η προοπτική επιστροφής του πρώην επιθετικού της Λιόν στα ευρωπαϊκά γήπεδα παίρνει αναβολή, με τον έμπειρο φορ να συνεχίζει την πορεία του στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία: Ανανεώνει με Κορίνθιανς ο Ντεπάι

00:08 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στην Ολλανδία την Τρίτη (28/07) ο Μάγιερ – Υπογράφει και «μπαίνει» στην προετοιμασία

23:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τσεκάρει» Γουέλμπεκ η Τσέλσι

23:27 NBA

Η πρώτη μέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ (vid)

23:13 SUPER LEAGUE

Ο Μάγιερ γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ: Ποιος είναι και τα χαρακτηριστικά του

23:01 CHAMPIONS LEAGUE

Αντίπαλος Ολυμπιακού, Ναϊμένγκεν: «Έτοιμος για τα ματς της Ευρώπης» - Οι δηλώσεις του Τάντιτς

22:29 EUROLEAGUE

«Κάνει δικό της τον Εχιόγκου η Ζαλγκίρις»

22:22 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Προφορική συμφωνία με Λόβρο Μάγιερ»

22:14 SUPER LEAGUE 2

Φεράντο: «Ο Πανιώνιος είναι οικογένεια – Στόχος η άνοδος και η αξιοποίηση των ακαδημιών»

21:55 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Παίκτης του Βόλου για τα επόμενα τρία χρόνια ο Χαραλαμπόγλου

21:39 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Την Τρίτη στην Ελλάδα για υπογραφές ο Ορτέγκα

21:38 EUROLEAGUE

Συνεχίζει στην Εφές ο Κόλιν Μάλκολμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας