· Ατρόμητος · Μπάγερν Μονάχου

Κωνσταντίνος Καρανδρίκας: Συγκινητικό «αντίο» στον Ατρόμητο πριν τη μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου

Ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καρανδρίκας αποχαιρέτησε τον Ατρόμητο με ένα συγκινητικό μήνυμα, λίγο πριν ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την Κ19 της Μπάγερν Μονάχου.

Κωνσταντίνος Καρανδρίκας: Συγκινητικό «αντίο» στον Ατρόμητο πριν τη μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κ19 της Μπάγερν Μονάχου.

Ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός, που αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες του Ατρόμητου, αποχαιρέτησε την ομάδα του Περιστερίου με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα:

«Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος για όλο αυτό που συμβαίνει και για αυτή τη μεταγραφή σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, όπως είναι η Μπάγερν Μονάχου.

Στην πραγματικότητα προσπαθώ ακόμα να συνειδητοποιήσω αυτό που ζω.

Παρ’ όλα αυτά, σε αυτό το σημείο, εγώ πάνω απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό του Ατρόμητου που μου έδειξε εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα που με έφερε από τον Ηρακλή Περιστερίου μέχρι και τώρα.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κ. Γιώργο Σπανό και τον Τεχνικό Διευθυντή, κ. Γιάννη Αγγελόπουλο, που από τη στιγμή που προέκυψε το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου όχι μόνο δεν στάθηκαν εμπόδιο, αλλά έκαναν τα πάντα για να με βοηθήσουν να κάνω ένα από τα όνειρά μου πραγματικότητα.

Φυσικά, ένα ευχαριστώ και στον κ. Τόλη Αποστόλου, που ήταν καθημερινά δίπλα μου από την πρώτη μου μέρα στον Ατρόμητο, αλλά και σε όλους τους προπονητές, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές και φροντιστές, οι οποίοι σε όλη την πορεία μου στον Ατρόμητο ήταν πάντα εκεί, συμβουλεύοντάς με όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τη ζωή.

Ένα είναι σίγουρο: Τον Ατρόμητο και τους ανθρώπους του θα τους έχω πάντα στην καρδιά μου και θα τους ευχαριστώ για όλα».

COMMENTS
LATEST NEWS
10:36 BET ON

ΠΑΟΚ-Ντιναμό Κιέβου και Παναθηναϊκός-Πάξι με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:10 MVP

Έρευνα: Στην Ελλάδα πλέον ζούμε περισσότερο. Ζούμε όμως καλύτερα;

09:55 NBA

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Θα ζει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια

09:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εξετάζει Γκουστάβο Σα για τον άξονα - Οι απαιτήσεις της Φαμαλικάο

09:21 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον - Η ώρα και το κανάλι

09:07 MVP

Μπορείς να αντέξεις την προπόνηση που κάνουν οι πολίστες;

08:53 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αρνητικός για Βραζιλία ο Ταρέμι

08:40 SUPER LEAGUE

Κωνσταντίνος Καρανδρίκας: Συγκινητικό «αντίο» στον Ατρόμητο πριν τη μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου

08:26 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/07) - «Βόμβα με Μάγιερ»

08:12 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Μάριο Χεζόνια: Η επιστροφή για ένα ανεκπλήρωτο όνειρο

05:15 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Τομέρ Γκινάτ

02:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία: Ανανεώνει με Κορίνθιανς ο Ντεπάι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας