Κωνσταντίνος Καρανδρίκας: Συγκινητικό «αντίο» στον Ατρόμητο πριν τη μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου

Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κ19 της Μπάγερν Μονάχου.

Ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός, που αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες του Ατρόμητου, αποχαιρέτησε την ομάδα του Περιστερίου με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα:

«Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος για όλο αυτό που συμβαίνει και για αυτή τη μεταγραφή σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, όπως είναι η Μπάγερν Μονάχου.

Στην πραγματικότητα προσπαθώ ακόμα να συνειδητοποιήσω αυτό που ζω.

Παρ’ όλα αυτά, σε αυτό το σημείο, εγώ πάνω απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό του Ατρόμητου που μου έδειξε εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα που με έφερε από τον Ηρακλή Περιστερίου μέχρι και τώρα.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κ. Γιώργο Σπανό και τον Τεχνικό Διευθυντή, κ. Γιάννη Αγγελόπουλο, που από τη στιγμή που προέκυψε το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου όχι μόνο δεν στάθηκαν εμπόδιο, αλλά έκαναν τα πάντα για να με βοηθήσουν να κάνω ένα από τα όνειρά μου πραγματικότητα.

Φυσικά, ένα ευχαριστώ και στον κ. Τόλη Αποστόλου, που ήταν καθημερινά δίπλα μου από την πρώτη μου μέρα στον Ατρόμητο, αλλά και σε όλους τους προπονητές, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές και φροντιστές, οι οποίοι σε όλη την πορεία μου στον Ατρόμητο ήταν πάντα εκεί, συμβουλεύοντάς με όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τη ζωή.

Ένα είναι σίγουρο: Τον Ατρόμητο και τους ανθρώπους του θα τους έχω πάντα στην καρδιά μου και θα τους ευχαριστώ για όλα».