ΠΑΟΚ-Ντιναμό Κιέβου και Παναθηναϊκός-Πάξι με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Την Πέμπτη οι αγώνες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης

ΠΑΟΚ-Ντιναμό Κιέβου και Παναθηναϊκός-Πάξι με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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Τα εισιτήρια για την τρίτη προκριματική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης ετοιμάζονται να «σφραγίσουν» ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση έκαναν με τις εκτός έδρας νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια.

Στο Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (20:45), στο γήπεδο της Τούμπας, την Ντιναμό Κιέβου. Στην πρώτη αναμέτρησή τους στη Λούμπλιν Αρένα» της Πολωνίας επικράτησε με 3-2.

Στο Conference League o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (21:30), στο ΟΑΚΑ, την Πάξι, την οποία κέρδισε με 2-1 την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων:

  • Ομάδα που θα προκριθεί
  • Μέθοδος πρόκρισης
  • Πρώτο γκολ στον αγώνα
  • Χρόνος επίτευξης πρώτου γκολ
  • Σκορ οποιαδήποτε στιγμή
  • Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ
  • Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου
  • Διπλή Ευκαιρία & G/G
  • Οver/Under γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενου
  • Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στα παιχνίδια της δεύτερης προκριματικής φάσης των Κυπέλλων Ευρώπης, τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* , «Βet Builder Βοοst»* και «Βet Lock»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

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