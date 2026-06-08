Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακυλά στην παγκόσμια κατάταξη, σκαρφαλώνει με... άλματα ο Σακελλαρίδης!

Εκ διαμέτρου αντίθετες πορείες για τους Στέφανο Τσιτσιπα και Στέφανο Σακελλαρίδη.

Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακυλά στην παγκόσμια κατάταξη, σκαρφαλώνει με... άλματα ο Σακελλαρίδης!
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε την καθοδική πορεία του, καθώς έχασε πέντε ακόμη θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και βρίσκεται πλέον στο Νο 84 του κόσμου με 740 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε την Δευτέρα (8/6) στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP).

Στο μεταξύ ο 21χρονος Στέφανος Σακελλαρίδης συνεχίζει, από την πλευρά του, την ανοδική πορεία του, καθώς με την κατάκτηση του τίτλου στο Moldova Open κέρδισε 42 (!) θέσεις και «πέταξε» πλέον στο Νο 155 του κόσμου, με 396 βαθμούς, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στην κορυφή παραμένει πάντα ο Γιάνικ Σίνερ, με μεγάλη διαφορά από τον Κάρλος Αλκαράθ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Ίντιαν Ουέλς, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και, κατακτώντας τους τίτλους σε Ιντιαν Ουέλς, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Μαϊάμι και Ρώμη.

Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.500 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 9.960

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.305

4. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.440

5. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.920

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.905

7. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.760

8. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.760

9. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.720

10. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.540

...

79. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 740

...

155. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 396

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