Χάος στο Ισραήλ με τους βομβαρδισμούς: Φεύγουν παίκτες της Χάποελ από τη χώρα

Η αναστάτωση στο ισραηλινό μπάσκετ μετά τη διακοπή του αγώνα Χάποελ Τελ Αβίβ – Χάποελ Ιερουσαλήμ, λόγω πυραυλικής επίθεσης από το Ιράν, έχει προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο.

Σύμφωνα με το «Sport5», οι Αντόνιο Μπλέικνι και Ντάνιελ Οτούρου αναμένεται να αποχωρήσουν άμεσα από το Ισραήλ, ενώ και άλλοι ξένοι παίκτες, όπως οι Τάι Οντιάσε και Κρις Τζόουνς, φέρονται να έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για την κατάσταση και το ενδεχόμενο παραμονής τους στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, η απόφαση της λίγκας να διεξαχθεί κανονικά το παιχνίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Χάποελ Χολόν, παρά το τεταμένο κλίμα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους αθλητές.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Λόνι Γουόκερ, ο οποίος μέσω social media εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, με αρκετούς συμπαίκτες του να συντάσσονται δημόσια με τη θέση του. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός γκαρντ, η ψυχολογική κατάσταση των παικτών είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη:

«Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από την απόφαση της λίγκας να συνεχίσει τους αγώνες όπως είχε προγραμματιστεί. Δεν είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, ούτε ψυχικά ούτε σωματικά. Δεν είμαστε ρομπότ, είμαστε άνθρωποι με φόβους και ανησυχίες για τα αγαπημένα μας πρόσωπα».

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συμμετοχή σε αγώνες δεν είναι απλώς δύσκολη, αλλά ενδέχεται να είναι και επικίνδυνη, ζητώντας να τεθεί σε προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια των αθλητών.

Οι εξελίξεις παραμένουν ρευστές, με αρκετές ομάδες να αναμένουν τις αποφάσεις της λίγκας για τη συνέχεια των playoffs και τη διαχείριση της κατάστασης.