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Διακοπή αγώνα μπάσκετ στο Ισραήλ λόγω βομβαρδισμών – Εκκένωση του γηπέδου, στο υπόγειο οι αθλητές!

Ο πρώτος ημιτελικός του πρωταθλήματος Ισραήλ, ανάμεσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και την Χάποελ Ιερουσαλήμ, διεξήχθη για 30 λεπτά λόγω των βομβαρδισμών – Διαβάστε τι έγινε.

Διακοπή αγώνα μπάσκετ στο Ισραήλ λόγω βομβαρδισμών – Εκκένωση του γηπέδου, στο υπόγειο οι αθλητές!
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Το ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και της Χάποελ Ιερουσαλήμ, ήταν ο πρώτος ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ στο Ισραήλ. Η αναμέτρηση διεξήχθη για 30 λεπτά. Σε εκείνο το σημείο διακόπηκε μετά από την πυραυλική επίθεση σε βάρος του Ισραήλ από το Ιράν.

Το σκορ ήταν στο 77-67. Τα ΜΜΕ της χώρας ανέφεραν χαρακτηριστικά πως η διακοπή ήρθε «κατόπιν εντολών της Διοίκησης Εσωτερικών Υποθέσεων μετά την τελευταία πυραυλική επίθεση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον του Ισραήλ».

Η οδηγία που δόθηκε ήταν να εκκενωθεί αμέσως το γήπεδο. Κάτι που έγινε, με τους φιλάθλους να αποχωρούν. Παίκτες, προπονητές και συνολικά όλα τα μέλη των ομάδων, οδηγήθηκαν στο υπόγειο του γηπέδου, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση λειτούργησε σαν καταφύγιο.

Τελικά, ενώ η διαδικασία προχώρησε και το γήπεδο εκκενώθηκε, η ομάδα από την Ιερουσαλήμ αρνήθηκε να συνεχίσει τον αγώνα. Έτσι η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 77-67



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