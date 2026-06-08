Σάκκαρη: Έμαθε αντίπαλο στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Queen's

Την κάτοχο του τίτλου Τατιάνα Μαρία θα αντιμετωπίσει η Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του WTA 500 στο Queen's.

Σάκκαρη: Έμαθε αντίπαλο στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Queen's
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Την πρώτη της αντίπαλο στο 500αρι τουρνουά του Queen's έμαθε η Μαρία Σάκκαρη.

Συγκεκριμένα, η ελληνίδα πρωταθλήτρια θα τεθεί αντιμέτωπη στον πρώτο γύρο κόντρα στην κάτοχο του τίτλου, Τατιάνα Μαρία. Η γερμανίδα τενίστρια βρέθηκε στο κυρίως ταμπλό, μέσω της διαδικασίας των προκριματικών και θα επιδιώξει να κάνει το back to back στο Λονδίνο.

Η νικήτρια του ζευγαριού, θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο την επικεφαλής του ταμπλό, Έλενα Ριμπάκινα.

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