Σάκκαρη: Έμαθε αντίπαλο στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Queen's
Την κάτοχο του τίτλου Τατιάνα Μαρία θα αντιμετωπίσει η Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του WTA 500 στο Queen's.
Την πρώτη της αντίπαλο στο 500αρι τουρνουά του Queen's έμαθε η Μαρία Σάκκαρη.
Συγκεκριμένα, η ελληνίδα πρωταθλήτρια θα τεθεί αντιμέτωπη στον πρώτο γύρο κόντρα στην κάτοχο του τίτλου, Τατιάνα Μαρία. Η γερμανίδα τενίστρια βρέθηκε στο κυρίως ταμπλό, μέσω της διαδικασίας των προκριματικών και θα επιδιώξει να κάνει το back to back στο Λονδίνο.
Η νικήτρια του ζευγαριού, θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο την επικεφαλής του ταμπλό, Έλενα Ριμπάκινα.