· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Επιστολή Μελή σε «αιώνιους»

Ο Πρόεδρος του ΕΣΑΣΕ έστειλε επιστολή σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για να «πέσουν» οι τόνο ενόψει της συνέχειας των τελικών.

Επιστολή Μελή σε «αιώνιους»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελής, με επιστολή του ζήτησε από τους δύο «αιώνιους» να πέσουν οι τόνοι ενόψει της συνέχειας των τελικών του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Αξιότιμοι Κύριοι

Εν όψει της εν εξελίξει διεξαγωγής των τελικών της Β΄ φάσης της STOIXIMAN GBL, η οποία αποτελεί την κορύφωση της προσπάθειας ολόκληρης της χρονιάς, θέτουμε υπόψη σας τα εξής.

Είναι απολύτως σεβαστό το δικαίωμα κάθε ομάδας να εκφράζει τις θέσεις, τις απόψεις της και τις τυχόν ενστάσεις της. Προτεραιότητα του Συνδέσμου μας είναι η προστασία του κύρους του πρωταθλήματος, η ασφαλής διεξαγωγή των αγώνων και η διασφάλιση ότι όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται με ισονομία και σεβασμό.

Όπως γνωρίζετε, οι τελικοί δεν αναδεικνύουν μόνο τον πρωταθλητή αλλά αποτελούν το κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό δείγμα του θεσμικού κύρους και της αξίας του ίδιου του πρωταθλήματος.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση και οι οποιεσδήποτε απόψεις ή ενστάσεις όλων των εμπλεκόμενων να διατυπώνονται θεσμικά και με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού μπάσκετ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Με εκτίμηση

Για τον ΕΣΑΚΕ

Μιχάλης Μελής».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:34 MUNDIAL

Νταβίντ Λουίζ: «Πιστεύω ότι η Βραζιλία μπορεί να κατακτήσει το Μουντιάλ»

17:29 ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο Ισραήλ με τους βομβαρδισμούς: Φεύγουν παίκτες της Χάποελ από τη χώρα

17:28 MUNDIAL

Το Κουρασάο πάει Μουντιάλ με... σχολικό λεωφορείο χωρίς παράθυρα: Το viral βίντεο

17:18 ΣΠΟΡ

Σάκκαρη: Έμαθε αντίπαλο στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Queen's

16:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ζητάει από την UEFA να αφαιρέσει τίτλους από την Μπαρτσελόνα

16:37 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νέο game plan του σύγχρονου σπιτιού έχει την ενέργεια που σου ταιριάζει

16:28 ΣΠΟΡ

Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακυλά στην παγκόσμια κατάταξη, σκαρφαλώνει με... άλματα ο Σακελλαρίδης!

16:09 GREEK BASKET LEAGUE

Επιστολή Μελή σε «αιώνιους»

16:08 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στη… γωνία για Γιόβιτς ο Ερυθρός Αστέρας – Όσα λέγονται στη Σερβία

15:54 SUPER LEAGUE

«Χτυπά Φερεϊρίνια ο Παναθηναϊκός» - Τι αναφέρουν στη Βραζιλία

15:30 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Πρώτη προπόνηση κεκλεισμένων των θυρών για την εθνική Ιράν

15:18 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Πάμε για μια νέα εποχή χωρίς βρομιές, ζήτω το ποδόσφαιρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας