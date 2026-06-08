· Παναθηναϊκός

Η αστυνομία στήνει μπλόκο στον κόσμο του Παναθηναϊκού και στους δημοσιογράφους

Σε μια αδιανόητη απόφαση προχώρησε η Ελληνική Αστυνομίας καθώς δεν επιτρέπει τους φίλους του Παναθηναϊκού και τους δημοσιογράφους να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή των «πράσινων».

Η αστυνομία στήνει μπλόκο στον κόσμο του Παναθηναϊκού και στους δημοσιογράφους
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Αδιανόητα πράγματα από την Ελληνική Αστυνομία. Τη στιγμή που οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν δώσει ραντεβού αυτή την ώρα έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή των «πράσινων», εν όψει του Game 3 στο ΣΕΦ, η ΕΛΛΑΣ απαγορεύει στον κόσμο τη δυνατότητα να πλησιάσει στο ξενοδοχείο.

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Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους δημοσιογράφους, στους οποίους δεν επιτρέπει να φτάσουν στο ξενοδοχείο για να καλύψουν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αστυνομία προσπαθεί να κρατήσει πολύ χαμηλά, σε σχέση με το ξενοδοχείο, τον κόσμο ο οποίος τραγουδάει και εμψυχώνει τον κόσμο.

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