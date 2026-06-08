Το νέο game plan του σύγχρονου σπιτιού έχει την ενέργεια που σου ταιριάζει

Μεταξύ μας, δεν είσαι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που δεν πολυψήνεται με τις αλλαγές. Να, όπως ο θείος στη νέα καμπάνια της Protergia, που θέλοντας και μη καταλήγει να μένει στο ίδιο σπίτι με τη νεολαία, aka τον ανιψιό του. Μια συγκατοίκηση που δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, με τον θείο να διαμηνύει ευθύς εξαρχής πως «δεν πειράζεις τίποτα γιατί σιχαίνομαι τις αλλαγές».

Καταλαβαίνουμε, είναι λογικό να έχεις κάποιες αντιστάσεις στις αλλαγές, μικρές ή μεγάλες. Μην αντιστέκεσαι, όμως, εκτός αν θέλεις να είσαι ο θείος που (δεν) κάθεται με τη νεολαία. Τότε, οκέι, πάσο.

Καν’ το σαν τον Γιάννη

Όπου Γιάννης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (μεταξύ μας, για τους φαν, γείτονες και φίλους, είναι σκέτο Γιάννης). Θα εξηγηθούμε. Θυμάσαι για τον πάροχο ρεύματος που λες ότι θα αλλάξεις εδώ και μήνες αλλά μέχρι τώρα τίποτα; Τι πρέπει να γίνει για να κάνεις το επόμενο βήμα; Ίσως να δεις μερικά εκατοστά έξω από την πόρτα του σπιτιού σου τον Γιάννη να κρατάει στα χέρια του έναν λογαριασμό Protergia. Και αν αυτό σου μοιάζει για σενάριο κάποιου σίκουελ του «Διαστημικά Καλάθια», εμείς θα πούμε ότι μπορεί και να είναι πιο πιθανό απ’ όσο φαντάζεσαι.

Ο οποίος Γιάννης, χαμογελαστός όπως πάντα, μάλλον θα σου έλεγε στα γρήγορα για τον… νέο game plan του σύγχρονου σπιτιού και γιατί επέλεξε την Protergia και πώς έκανε καλύτερη τη ζωή του. Γιατί μόνο καλύτερη μπορούν να κάνουν τη ζωή σου προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου γεμάτα… ενέργεια, τοπ (όπως και ο Γιάννης) εμπειρία εξυπηρέτησης σε 85 καταστήματα σε όλη τη χώρα (όλο και κάποιο είναι κοντά σου), εξειδικευμένο προσωπικό, ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σου, επιβραβεύσεις και προνόμια μέσω του Protergia Club, του προγράμματος επιβράβευσης πελατών της Protergia με εκπτώσεις και προσφορές από κορυφαία brands. Κάτι μας λέει πως έτσι, ναι, θα έκανες την αλλαγή. Κι ύστερα;

Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει δεν το αλλάζεις με τίποτα

Μα δεν υπάρχει ύστερα. Από τη στιγμή που έγινες συμπαίκτης με τον Γιάννη και παίζεις ωραία μπαλίτσα και τα έχεις βρει με την ομάδα της Protergia, δεν σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει δεν το αλλάζεις με τίποτα.

Αλλά, για μια στιγμή, άλλαξες θέση στον καναπέ; Και στις επόμενες αλλαγές, θα πούμε, αυτές που θα σου δώσουν ενέργεια.