Η Ρεάλ Μαδρίτης ζητάει από την UEFA να αφαιρέσει τίτλους από την Μπαρτσελόνα

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ βγήκε πιο ισχυρός από τις εσωτερικές εκλογές και.. κυνηγάει την Μπαρτσελόνα.  

Η Ρεάλ Μαδρίτης ζητάει από την UEFA να αφαιρέσει τίτλους από την Μπαρτσελόνα
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Η επόμενη ημέρα της Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη ξεκινήσει.

Η πραγματικότητα την επομένη των εκλογών και την ηχηρή νίκη του Φλορεντίνο Πέρεθ (65-35) είναι ότι ο Ζοζέ Μουρίνιο σύντομα θα παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής και ότι τόσο ο Κονατέ όσο και ο Ντάμφρις έχουν οριστικοποιήσει συμφωνίες για να γίνουν παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και ο Νίκο Πας, ο οποίος επιστρόφη στον σύλλογο του από την Κόμο.

Αλλά η ιστορία της επόμενης ημέρας δεν σταματάει εκεί. Ο διαβόητος φάκελος, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα AS, που έχει ετοιμάσει η Ρεάλ Μαδρίτης τους τελευταίους μήνες βρίσκεται τώρα καθ' οδόν προς την έδρα της UEFA, το μόνο όργανο που είναι εξουσιοδοτημένο να επιβάλει κυρώσεις στην Μπαρτσελόνα για αυτό που ο Τσεφέριν χαρακτήρισε ως «την πιο σοβαρή υπόθεση που έχω δει ποτέ στο ποδόσφαιρο» το 2023.

Σε αυτήν την καταγγελία, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ζητά μόνο τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά επιδιώκει να αφαιρεθούν από τα βιβλία των ρεκόρ της οι τίτλοι που έχει κερδίσει ο καταλανικός σύλλογος κατά τη διάρκεια αυτών των ετών.

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