GBL: Το Περιστέρι πήρε το εξ αναβολής «θρίλερ» με τον Άρη, αλλά όχι και τη διαφορά

Το Περιστέρι επικράτησε 78-75 του Άρη σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την GBL, αλλά δεν κάλυψε το -5 του πρώτου ματς και οι Θεσσαλονικείς κρατάνε την 5η θέση στα χέρια τους.

Το Περιστέρι πήρε τη νίκη επί του Άρη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», σε εξ αναβολής αγώνα της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, επικρατώντας με 78-75 μετά από ένα συναρπαστκό ματς με πολλές ανατροπές.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Νίκολς με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Φαν Τούμπεργκεν είχε αντίστοιχα 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Για τον Άρη ο Μπράις Τζόουνς ξεχώρισε με 19 πόντους και 6 ασίστ, ενώ 18 πόντους σημείωσε ο Αμίν Νουά.

Με τη νίκη αυτή το Περιστέρι ανέβηκε στην 5η θέση της Stoiximan GBL με ρεκόρ 14-10, την ώρα που ο Άρης βρίσκεται στην 6η με 13-10, αλλά έχει την ευκαιρία να περάσει την ομάδα των Δυτικών Προαστίων, μιας και στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει με 5 πόντους διαφορά και υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Έτσι η ομάδα του Μίλιτσιτς αρκείται στο να επικρατήσει του Πανιωνίου στην τελευταία αγωνιστική, κατά την οποία το Περιστέρι έχει ρεπό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-18, 45-39, 63-61, 78-75

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (2), Καρντένας 13, Βαν Τούμπεργκεν 13, Κακλαμανάκης 3, Γιάνκοβιτς 4, Πετράκης 3 (1), Πέιν 6, Ιτούνας, Μουράτος 3, Χάρις 4, Παπαδάκης, Κάριους 5 (1).

ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 17, Νουά 19 (1), Μποχωρίδης 3 (1), Χάρελ 2, Αντετοκούνμπο 2, Χατζηλάμπρου, Τζόουνς 19 (2), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 7, Πουλιανίτης, Πουρλίδας, Κουλμπόκα 6 (2).

