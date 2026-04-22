Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Οnsports Τeam 22 Απριλίου 2026, 18:57
EUROLEAGUE

Η EuroLeague έκανε γνωστές τις ώρες και τις ημερομηνίες των επόμενων αγώνων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. 

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός λίγο πριν ριχτούν στις "μάχες" των πρώτον δύο προημιτελικών, έμαθαν το πρόγραμμά τους και για τη συνέχεια. 

Η EuroLeague ανακοίνωσε τις ώρες και τις ημερομηνίες των Game 3 και Game 4 με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Βαλένθια την Τετάρτη 6 Μαϊου στις 21:15 στο Telekom Center Athens και 48 ώρες αργότερα θα πραγματοποιηθεί και ο 4ος αγώνας αν κριθεί απαραίτητο. 

Game 3

  • Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 5/5 (δεν έχει οριστεί η ώρα)
  • Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5, 21:15

Game 4

  • Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 7/5 (δεν έχει οριστεί η ώρα)
  • Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5, 21:15

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Λέτο: «Καλή η ισοπαλία, αλλά μπορούσαμε και τη νίκη»
3 λεπτά πριν Λέτο: «Καλή η ισοπαλία, αλλά μπορούσαμε και τη νίκη»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μάντσεστερ Σίτι: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ο Τζον Στόουνς
30 λεπτά πριν Μάντσεστερ Σίτι: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ο Τζον Στόουνς
EUROLEAGUE
EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
1 ώρα πριν EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1: Βόλεψε και τους δύο η ισοπαλία - Τα highlights
1 ώρα πριν ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1: Βόλεψε και τους δύο η ισοπαλία - Τα highlights
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved