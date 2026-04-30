· ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ανοικτή προπόνηση το Σάββατο (02/05) | Πάνω από 10.000 οπαδοί στην Allwyn Arena

Χαμός αναμένεται να επικρατήσει και πάλι στην Allwyn Arena, όπου το Σάββατο (02/05) θα πραγματοποιηθεί ανοικτή προπόνηση, ενόψει του ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της Super League. 

Βαγγέλης Πάτας

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε συνήθεια που γίνεται… λατρεία εξελίσσονται οι ανοικτές προπονήσεις πριν από σημαντικά παιχνίδια στην ΑΕΚ.

Η αρχή έγινε πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και συνεχίστηκε παραμονές του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε αμφότερες τις αναμετρήσεις η «Ένωση» πήρε τη νίκη κι ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να… χαλάσει το γούρι πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Το Σάββατο (02/05), λοιπόν, ο κόσμος της ομάδας θα έχει και πάλι την ευκαιρία να εμψυχώσει τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του, ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στην Allwyn Arena αναμένεται να επικρατήσει και πάλι χαμός, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται να βρεθεί πάνω από 10.000 κόσμου.

Οι πόρτες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας αναμένεται να ανοίξουν περίπου στις 16:30, με τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρώτο μέρος της προπόνησης.

COMMENTS
LATEST NEWS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας