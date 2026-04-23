Ο Αζεντίν Ουναΐ στο «στόχαστρο» της Μάντσεστερ Σίτι!

Onsports Team

Ο ποδοσφαιριστής που δεν ήθελε η Μαρσέιγ και αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στον Παναθηναϊκού όπου αναγέννησε την καριέρα του, ενδιαφέρει τους «Πολίτες».

Σεπτέμβριο του 2024 ο Αζεντίν Ουναΐ ήταν εκτός πλάνων της Μαρσέιγ. Βρήκε ομάδα τελευταία μέρα των μεταγραφών, καθώς αποκτήθηκε ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Εκεί αναγέννησε την καριέρα του και το καλοκαίρι του 2025 πήρε μεταγραφή στη La Liga και συγκεκριμένα την Τζιρόνα.

Η ανοδική του πορεία δεν σταμάτησε ούτε από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Έτσι, φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Το ψηλότερο που υπάρχει για την ακρίβεια.

Όπως αναφέρει το «fichajes.net», η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιό του και να τον πάρει στην Αγγλία! Θεωρώντας πως είναι ο κατάλληλος για να αντικαταστήσει τον Μπερνάντο Σίλβα.

Το δημοσίευμα αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η Μάντσεστερ Σίτι έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αζεντίν Ουναΐ, του ταλαντούχου Μαροκινού χαφ που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή με τη φανέλα της Τζιρόνα. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει εντοπίσει στον 26χρονο τον φυσικό διάδοχο του Μπερνάρντο Σίλβα, αναζητώντας έναν τεχνικά καταρτισμένο παίκτη που μπορεί να διαχειρίζεται τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Η μεταγραφή διευκολύνεται από τη συνεργασία που υπάρχει εντός του City Group, στο οποίο ανήκουν και οι δύο σύλλογοι, επιταχύνοντας τις διαδικασίες.

Η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να καταβάλει τα 20 εκατ. ευρώ που προβλέπει το συμβόλαιό του με τον καταλανικό σύλλογο, ώστε να τον αποκτήσει άμεσα το καλοκαίρι. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί ελαφρώς μεγαλύτερο ποσό για να διευκολυνθεί η καταβολή σε δόσεις και να τηρηθούν οι κανόνες οικονομικού ελέγχου».