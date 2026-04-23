Σάκκαρη: Έμαθε αντίπαλο στον δεύτερο γύρο του Madrid Open
Onsports team 23 Απριλίου 2026, 22:30
Σάκκαρη: Έμαθε αντίπαλο στον δεύτερο γύρο του Madrid Open

Την παίκτρια που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του Open της Μαδρίτης έμαθε η Μαρία Σάκκαρη.

Τον επόμενο αντίπαλο στο Open της Μαδρίτης έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τεννίστρια να αντιμετωπίζει την Καρολίνα Πλίσκοβα, νούμερο 197 στην παγκόσμια κατάταξη.

Η απόσυρση της Εκατερίνα Αλεξάντροβα, έβαλε τη Σάκκαρη στο ταμπλό του τουρνουά εκεί που πέρασε bye από τον πρώτο γύρο.

Από την άλλη η Πλίσκοβα, ξεπέρασε το εμπόδιο της Σάνια Κράους με 2-1 σετ (2-6, 6-1, 6-4) και θα αντιμετωπίσει την 30χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια.



