ΠΑΟΚ: Σενάρια επιστροφής Κεντζιόρα στη Ντιναμό Κιέβου

Ο Τόμας Κεντζιόρα ολοκλήρωσε ακόμη μία γεμάτη σεζόν με τα «ασπρόμαυρα», γεγονός που ενεργοποίησε αυτόματα την επέκταση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, η Ντιναμό Κιέβου έχει ήδη προσεγγίσει την πλευρά του 30χρονου στόπερ, διερευνώντας τις προϋποθέσεις για την επιστροφή του έπειτα από 3,5 χρόνια παρουσίας στη Θεσσαλονίκη.