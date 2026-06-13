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ΠΑΟΚ: Σενάρια επιστροφής Κεντζιόρα στη Ντιναμό Κιέβου

Σενάρια επιστροφής του Τόμας Κεντζιόρα στη Ντιναμό Κιέβου αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ουκρανία.

ΠΑΟΚ: Σενάρια επιστροφής Κεντζιόρα στη Ντιναμό Κιέβου
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Ο Τόμας Κεντζιόρα ολοκλήρωσε ακόμη μία γεμάτη σεζόν με τα «ασπρόμαυρα», γεγονός που ενεργοποίησε αυτόματα την επέκταση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, η Ντιναμό Κιέβου έχει ήδη προσεγγίσει την πλευρά του 30χρονου στόπερ, διερευνώντας τις προϋποθέσεις για την επιστροφή του έπειτα από 3,5 χρόνια παρουσίας στη Θεσσαλονίκη.

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