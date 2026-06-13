Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά εκτός Game 5 ο Κώστας Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό για το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Κώστα Σλούκα για το επερχόμενο Game 5, με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» να μην ξεπερνά τις ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και να τίθεται οριστικά νοκ-άουτ από την αναμέτρηση του ΣΕΦ.

Αναλυτικά οι «ετοιμοπόλεμοι» του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Οσμάν, Μήτογλου.