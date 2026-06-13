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«Η Σαμσουνσπόρ απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για Φαν Ντρόνγκελεν»

Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, η ομάδα της Σαμψούντας είπε «όχι» στους «πράσινους», καθώς αξιώνει ποσό 9-10 εκατ. ευρώ για τον Ολλανδό. 

«Η Σαμσουνσπόρ απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για Φαν Ντρόνγκελεν»
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Ο Φαν Ντρόνγκελεν είναι ένας παίκτης που έχει ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός για το κέντρο της άμυνας. Η περίπτωση του 27χρονου Ολλανδού μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς έκανε εκπληκτική σεζόν και έχει συμβόλαιο με την Σαμσουνσπόρ μέχρι το 2028.

Από την Τουρκία τόνιζαν πως έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να καταθέτει πρόταση αγοράς των δικαιωμάτων του αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού.

Ο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου που θεωρείται απ’ τους πλέον αξιόπιστους τούρκους δημοσιογράφους, μετέφερε την πληροφορία πως η Σαμσουνσπόρ απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, η ομάδα της Σαμψούντας αξιώνει ένα ποσό 9-10 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Ολλανδό.

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