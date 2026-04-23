Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Επίσημο: Ο Γιώργος Δώνης προπονητής της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας
Onsports Team 23 Απριλίου 2026, 23:05
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Ο Γιώργος Δώνης προπονητής της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας

Ο Έλληνας τεχνικός γίνεται ο δεύτερος από τη χώρα μας που θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο πρώτος που το κάνει με Εθνική του εξωτερικού.

Τη θέση του Ερβέ Ρενάρ πήρε και επίσημα ο Γιώργος Δώνης! Ο Έλληνας τεχνικός που έχει εξαιρετικό όνομα στη Σαουδική Αραβία, κέρδισε την εμπιστοσύνη και έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να προπονήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Η συμφωνία έγινε και επίσημη μέσω ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι ο 56χρονος θα οδηγήσει την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Με τη συμφωνία να αφορά τέσσερις διοργανώσεις. Ο Δώνης αυτόματα γράφει ιστορία, καθώς γίνεται ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα κοουτσάρει σε Μουντιάλ. Ο πρώτος ήταν ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας με την Εθνική Ελλάδας του 1994.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Έλληνας Γιώργος Δώνης προπονητής της Εθνικής ομάδας».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved