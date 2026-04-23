Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς αντικαταστάτης του Ντοκ Ρίβερς
Ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι οριστικά ο νέος προπονητής στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Μπακς και ο Τείλορ Τζένκινς θα είναι τελικά αυτός που θα τον αντικαταστήσει.
Ο 41χρονος προπονητής είχε δουλέψει στο Μιλγουόκι, ως βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ, τώρα όμως επιστρέφει με στόχο να βοηθήσει τον οργανισμό να επιστρέψει στην ελίτ του NBA.
Ο Τζένκινς εργάστηκε στους Μέμφις Γκρίζλις από το 2019 έως το 2025, πριν αντικατασταθεί από τον Τόμας Ίσαλο.
BREAKING: The Milwaukee Bucks and Taylor Jenkins are finalizing a deal to make Jenkins the franchise's new head coach, sources tell me and @ramonashelburne. Jenkins, a Bucks assistant in 2018-19, went 250-214 and made three postseasons across six seasons in Memphis. pic.twitter.com/LOHoCZO7NA— Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2026