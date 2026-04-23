Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς αντικαταστάτης του Ντοκ Ρίβερς

Onsports Team

Ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι οριστικά ο νέος προπονητής στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Μπακς και ο Τείλορ Τζένκινς θα είναι τελικά αυτός που θα τον αντικαταστήσει.

Ο 41χρονος προπονητής είχε δουλέψει στο Μιλγουόκι, ως βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ, τώρα όμως επιστρέφει με στόχο να βοηθήσει τον οργανισμό να επιστρέψει στην ελίτ του NBA.

Ο Τζένκινς εργάστηκε στους Μέμφις Γκρίζλις από το 2019 έως το 2025, πριν αντικατασταθεί από τον Τόμας Ίσαλο.