Παναθηναϊκός: «Ενδιαφέρον για Μπάρκα, στη λίστα και οι Βλαχοδήμος, Αθανασιάδης, Μανδάς»

Τέσσερις Έλληνες τερματοφύλακες φαίνεται να βρίσκονται στη λίστα που έχει ο Παναθηναϊκός ενόψει καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Με την παραμονή του Αλμπάν Λαφόν να είναι στον αέρα, ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να κινηθεί στην απόκτηση δύο τερματοφυλάκων το ερχόμενο καλοκαίρι. Και σίγουρα ο ένας -τουλάχιστον- θα είναι Έλληνας.

Δεδομένα η περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου βρίσκεται στη κορυφή της λίστας, όμως η υπόθεση του διεθνή άσου κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, οπότε οι «πράσινοι» εξετάζουν κι άλλες περιπτώσεις.

Μία από τις επιλογές που φέρεται να έχει στη λίστα του ο Παναθηναϊκός είναι κι αυτή του Βασίλη Μπάρκα, σύμφωνα με δημοσίευμα του transferfeed.com.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας αγωνίζεται τα τελευταία τρία χρόνια στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Τη φετινή σεζόν έχει 42 συμμετοχές με 9 cleansheet.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει αγωνιστεί με τον Ατρόμητο (21 συμμετοχές) και την ΑΕΚ (111 συμμετοχές), έχοντας πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα του 2018 με την Ένωση. Παράλληλα έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα Σκωτίας με την Σέλτικ την σεζόν 2021-22.

Στο εν λόγω δημοσίευμα, εκτός από τους Μπάρκα και Βλαχοδήμο, γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και για τους Γιώργο Αθανασιάδη και Χρήστο Μανδά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Ο Παναθηναϊκός έχει στραμμένο το βλέμμα του στον Βασίλη Μπάρκα, με τον 31χρονο τερματοφύλακα της Ουτρέχτης να βρίσκεται στη λίστα των παικτών που εξετάζονται ενόψει της ενίσχυσης κάτω από τα δοκάρια για τη νέα σεζόν. Οι «πράσινοι» σκοπεύουν να προχωρήσουν σε δύο προσθήκες στη θέση του τερματοφύλακα, με ένα από τα ονόματα να θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα είναι Έλληνας.

Ο Μπάρκας πραγματοποιεί γεμάτες σεζόν με τη φανέλα της Ουτρέχτης, στην οποία αγωνίζεται από τον Ιούλιο του 2023, έχοντας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Παράλληλα, μετρά 13 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και αποτελεί μία αξιόπιστη λύση με εμπειρία σε υψηλό επίπεδο.

Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται επίσης οι Αθανασιάδης, Μανδάς και Βλαχοδήμος, με τον Παναθηναϊκό να αξιολογεί συνολικά την αγορά πριν προχωρήσει στις τελικές του αποφάσεις. Η χρηματιστηριακή αξία του Μπάρκα εκτιμάται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ».