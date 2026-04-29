Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μαν. Γιουνάιτεντ: Ανανεώνει μέχρι το 2031 ο Κόμπι Μέινου
EPA/ADAM VAUGHAN
OnSports Team 29 Απριλίου 2026, 07:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μαν. Γιουνάιτεντ: Ανανεώνει μέχρι το 2031 ο Κόμπι Μέινου

Την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να έβαλε ο Κόμπι Μέινου, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σε συμφωνία για ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2031 προχωρούν Μέινου και Γιουνάιτεντ, με τον 21χρονο να συνεχίζει να φοράει τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Μετά την αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίν από τον πάγκο της ομάδας του Μάντσεστερ, ο Μέινου βρήκε και πάλι χρόνο και ρόλο στην ομάδα, με τις τελευταίες του εμφανίσεις να κάνουν τη διοίκηση να του προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Τη φετινή σεζόν ο Μέινου έχει καταγράψει 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 3 ασίστ σε 1.446 αγωνιστικά λεπτά.

  



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved