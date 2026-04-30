To Game 2 να είναι… Game 1

Ότι και να γίνει απόψε, στο Game 2 του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια, οι «πράσινοι» έχουν πετύχει τον στόχο τους μετά το break στη «Roig Arena» την Τρίτη το βράδυ. NOT. Λάθος προσέγγιση, λάθος νοοτροπία. Ο Παναθηναϊκός απόψε το βράδυ πρέπει να πατήσει το παρκέ με την νοοτροπία, την αποφασιστικότητα και τη συγκέντρωση που το έκανε στον πρώτο αγώνα. Όπως δηλαδή μπήκε ο Ναν και «σκότωσε» τους αντιπάλους του και όπως μπήκαν και οι υπόλοιποι παίκτες του «τριφυλλιού» και με την άμυνά τους διέλυσαν τα επιθετικά συστήματα του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει… αντίδοτο.

Το αντίδοτο όμως είναι πολύ πιθανό να το έχει βρει για απόψε ο κορυφαίος τεχνικός της φετινής Euroleague. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως η Βαλένθια απόψε θα παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, από αυτό του πρώτου αγώνα και θα μπει να παλέψει… μέχρι τέλους για να ισοφαρίσει τη σειρά και να μη βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και… τελειωμένη. Γιατί κακά τα ψέματα, σε περίπτωση που οι Ισπανοί χάσουν και απόψε το πιο πιθανό σενάριο για τον αγώνας της προσεχούς Τετάρτης στο Telekom Center Athens θα είναι αυτό της… σκούπας.

Όμως, όπως φάνηκε προχθές, αυτός που αποφασίζει για την τύχη του αγώνα είναι ο Παναθηναϊκός. Αν οι «πράσινοι» παρουσιαστούν όπως την Τρίτη το βράδυ δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Ο Τούρκος τεχνικός είχε προετοιμάσει με εξαιρετικό τρόπο την ομάδα του, έκανε εξαιρετική διαχείριση κατά τη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να κάνει και… συντήρηση, εν όψει του αποψινού αγώνα.

Εννοείται πως η αποστολή του Παναθηναϊκού δεν θα είναι καθόλου εύκολη και πλέον και η Βαλένθια θα είναι απολύτως υποψιασμένη. Όμως αυτό είναι θέμα των Ισπανών. Οι «πράσινοι» ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ξέρουν που πρέπει να «χτυπήσουν». Αν ο Παναθηναϊκός παίξει την άμυνα που έπαιξε, με σωστές περιστροφές, με σωστές βοήθειες και αν καταφέρει να ρίξει και πάλι τον ρυθμό του αγώνα και να κατεβάσει τον αριθμό των κατοχών τότε ο Παναθηναϊκός θα είναι και πάλι αυτός που θα έχει στα χέρια του την μπαγκέτα του αγώνα. Βεβαίως, εκεί που θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του ο Παναθηναϊκός είναι και το κομμάτι των ριμπάουντ. Αυτό ήταν το «μελανό» σημείο των «πράσινων» στην προχθεσινή αναμέτρηση και ουσιαστικά ήταν το στοιχείο που κράτησε τους παίκτες του Μαρτίνεθ «ζωντανούς» στον αγώνα μέχρι το τέλος.

ΥΓ1: Έστω και καθυστερημένα η Euroleague κατάλαβε την νέα της… γκάφα με το φαόυλ του Μπάντιο πάνω στον Ναν. Που το έβγαλε και μαγική φάση της βραδιάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς.

ΥΓ2: Τελικά το Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ ίσως να έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσο περιμέναμε.

ΥΓ3: Στη Βαλένθια αναμένεται «μάχη» μέχρις… εσχάτων απόψε, τη στιγμή που στην Πόλη και τον Πειραιά τα πράγματα αναμένεται να είναι πιο απλά.