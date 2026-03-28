Super League 2: Η Καλαμάτα υπερπρωταθλήτρια της κατηγορίας

Η ομάδα της Μεσσηνίας επικράτησε στον τελικό Super Cup του Ηρακλή με 1-0, σε αγώνα που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ.

Η Καλαμάτα κατέκτησε το Super Cup της Super League 2, επικρατώντας με 1-0 του Ηρακλή στο ΟΑΚΑ. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Τσέλιος στο 50’ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, χαρίζοντας το τρόπαιο στη «Μαύρη Θύελλα», η οποία αναδείχθηκε «υπερπρωταθλήτρια» της σεζόν 2025/2026.

Οι Μεσσήνιοι ήταν πιο δραστήριοι από το ξεκίνημα και δημιούργησαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος με κύριο εκφραστή τον Μορέιρα, χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν.

Μετά το ημίωρο ο Ηρακλής ισορρόπησε και απείλησε κυρίως με τον Ντέλετιτς, ωστόσο, ο Γκέλιος κράτησε το μηδέν.

Στο ξεκίνημα του β' μέρους η μεσσηνιακή ομάδα βρήκε το γκολ στο 50' με τον Τσέλιο, ωστόσο, ο «γηραιός» είχε τη μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 53’, με τον Μάναλη να αστοχεί προ κενής εστίας! Στη συνέχεια, το παιχνίδι απέκτησε ένταση, με τους «κυανόλευκους» να πιέζουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την Καλαμάτα να πανηγυρίζει έναν τίτλο πριν την επιστροφή της, όπως και ο Ηρακλής, στη Super League της νέας σεζόν.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Πετράκης): Στουρνάρας, Βιτλής (79′ Αναστασίου), Τσάκλα, Κράινζ (58′ Χάμοντ), Κατσίκας, Ουάρντα, Φοφανά (58′ Τσιντώνης), Τζίμας (79′ Ντουρμισάι), Εραμούσπε, Ντέλετιτς, Μάναλης.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Κατάλντι (69′ Τσορνομάζ), Οικονόμου (85′ Τσελεπίδης), Τσέλιος, Παμλίδης (74′ Κωτσόπουλος), Α. Μορέιρα, Μ. Μορέιρα (85′ Τάχατος), Μάντζης (74′ Μπονέτο).