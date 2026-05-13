Σάκοτα: «Γνωρίζουμε τη σημασία της αναμέτρησης. Θα είμαστε αυτοί, που πρέπει»

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της Stoiximan GBL (14/05, 19:30), με τον Ντράγκαν Σάκοτα να τοποθετείται ενόψει της αναμέτρησης.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε την παραμονή του Game 1, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της ομάδας από τη Μπανταλόνα, όπου ολοκλήρωσε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, τονίζοντας πως άπαντες είναι έτοιμοι να στρέψουν την προσοχή τους στα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η «Ένωση» θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Άρη, με στόχο να ξεκινήσει με νίκη τη σειρά της post season.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάκοτα:

«Τελείωσε μία διοργάνωση, ξεκινάει μία άλλη. Είχαμε μερικές ημέρες στη διάθεσή μας για να επανέλθει η ομάδα, και σωματικά και νοητικά. Όλοι ξέρουν, ότι τα playoffs του Πρωταθλήματος έχουν μεγάλη σημασία. Θα παλέψουμε για να κρατήσουμε τουλάχιστον τη θέση, που καταλάβαμε στην κανονική περίοδο και να διεκδικήσουμε κατόπιν ό,τι μας αναλογεί.

Ο Άρης είναι ξεκούραστος και έχει σίγουρα πλεονέκτημα όσο αφορά στην ενέργεια. Όμως, επαναλαμβάνω… Γνωρίζουμε τη σημασία της αναμέτρησης και γι’ αυτό το λόγο θα είμαστε αυτοί, που πρέπει».