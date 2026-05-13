Τρέλα στον κόσμο του Παναθηναϊκού - Πάνω από 500 μέλη σε λίγες ώρες
Με εντυπωσιακούς ρυθμούς ξεκίνησε η εγγραφή μελών για την σεζόν 2026-2027 στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο.
Διψασμένος δείχνει ο κόσμος του «τριφυλλιού» εν όψει της νέας χρονιάς και αναμφίβολα η εκκίνηση της εγγραφής των μελών είναι εντυπωσιακή.
Στις πέντε πρώτες ώρες εγγράφηκαν 500 νέα μέλη και ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ σε μία ημέρα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.pao1908.com/deltia-typoy/karta-melous-2026-2027/
19:15 SUPER LEAGUE