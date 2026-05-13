Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Σημαντική αλλαγή στην ενδεκάδα από Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός θέλει πάση θυσία νίκη επί του Παναθηναϊκού, για την προσπάθειά του να βγει δεύτερος και να πάει στα προκριματικά του Champions League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην προσπάθεια αυτή, επιλέγει να αφήσει εκτός τον Ελ Κααμπί και να δώσει φανέλα βασικού στον Ταρέμι.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Τζολάκης. Στην άμυνα Κοστίνια και Μπρούνο στα άκρα, με τους Ρέτσο και Πιρόλα στόπερ. Έσε και Γκαρσία στον άξονα των χαφ.

Ο Τσικίνιο σε ελεύθερο ρόλο δημιουργικά, με τους Μαρτινς και Ροντινέι στα άκρα. Ο Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.