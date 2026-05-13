· Άρης · Λεβαδειακός · ΟΦΗ

Βαθμολογία: «Αγκαλιά» με την πέμπτη θέση ο Λεβαδειακός

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία των playoffs 5-8.

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League, με τον Λεβαδειακό να είναι... αγκαλιά με την πέμπτη θέση.

Οι Βοιωτοί σε ένα τρομερό ματς έκαναν μεγάλη ανατροπή κόντρα στον ΟΦΗ με 3-2, την ώρα που ο Άρης περνούσε δύσκολα από την έδρα του Βόλου με 2-1.

Τα αποτελέσματα

Βόλος - Άρης 1-2

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 3-2

Η βαθμολογία

  1. Λεβαδειακός 31
  2. Άρης 28
  3. ΟΦΗ 20
  4. Βόλος 17

Η τελευταία αγωνιστική

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

ΟΦΗ - Βόλος (17:00)

Άρης - Λεβαδειακός (17:00)

