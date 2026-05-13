Βαθμολογία: «Αγκαλιά» με την πέμπτη θέση ο Λεβαδειακός
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία των playoffs 5-8.
Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League, με τον Λεβαδειακό να είναι... αγκαλιά με την πέμπτη θέση.
Οι Βοιωτοί σε ένα τρομερό ματς έκαναν μεγάλη ανατροπή κόντρα στον ΟΦΗ με 3-2, την ώρα που ο Άρης περνούσε δύσκολα από την έδρα του Βόλου με 2-1.
Τα αποτελέσματα
Βόλος - Άρης 1-2
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 3-2
Η βαθμολογία
- Λεβαδειακός 31
- Άρης 28
- ΟΦΗ 20
- Βόλος 17
Η τελευταία αγωνιστική
Κυριακή 17 Μαΐου 2026
ΟΦΗ - Βόλος (17:00)
Άρης - Λεβαδειακός (17:00)
