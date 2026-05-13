Μπράτσος: «Δεν αμυνθήκαμε σωστά κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι»

Ο προπονητής του Βόλου, Κωνσταντίνος Μπράτσος, στάθηκε στη βελτιωμένη εικόνα της ομάδας του μετά την ήττα από τον Άρη, για την 5η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως ο Βόλος παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ομάδα του πλήρωσε ακριβά ορισμένα λάθη και στιγμές αφέλειας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για μεγαλύτερη συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα, προκειμένου ο Βόλος να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός στη συνέχεια των playoffs 5-8.

Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μπράτσου:

«H εικόνα μας ήταν διαφορετική κι αυτό το έδειξε το φινάλε του αγώνα όπου χάσαμε δύο ευκαιρίες στις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε ισοφαρίσει. Προφανώς κόστισε ότι δεχθήκαμε γκολ μετά την ισοφάριση. Η αφέλεια, η χαρά ο ενθουσιασμός μας κράτησε πίσω νοητικά και ο αντίπαλος βρήκε φάση. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Βέβαια υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή με βαθμολογικό κίνητρο, δεν θα γινόταν αυτό. Θα πρέπει να το αξιολογούμε σφαιρικά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε ή δεν δείξαμε στοιχεία.

Είχαμε παίκτες σε διαφορετικές θέσεις και τα παιδιά έδειξαν ωριμότητα αλλά και προσπάθεια ανταπόκρισης σε διαφορετικούς ρόλους. Δεν είναι δικαιολογία γιατί οι δικαιολογίες δεν οδηγούν σε καλή αξιολόγηση. Δεν αμυνθήκαμε σωστά κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι».