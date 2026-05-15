Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ταεκβοντό ο Ψαρρός!

Ο Ελληνας πρωταθλητής απέδειξε για ακόμη μία φορά, γιατί είναι ένα από τα μεγάλα κεφάλαια του ελληνικού Ταεκβοντό.

Στα -54κ. πρωταγωνίστησε και ανέβηκε στο βάθρο της κορυφαίας διοργάνωσης της «γηραιάς ηπείρου».

Στον εναρκτήριο αγώνα, ο Ψαρρός αντιμετώπισε τον Αζέρο Νταντασοβ. Με πειστική εμφάνιση επικράτησε με 2-0 και έδειξε ότι είχε μεγάλες βλέψεις στη διοργάνωση.

Στα προημιτελικά αντιμετώπισε τον Μολδαβο Ροσκα. Δεν του άφησε κανένα περιθώριο και με το τελικό 2-0 πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας μία θέση στο βάθρο των νικητών.

Εκεί αντιμετώπισε τον Ισπανό Αχένιο. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, αλλά ο Ελληνας πρωταθλητής ήταν άκρως ανταγωνιστικός και ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1.

Το χάλκινο μετάλλιο, αποτελεί ακόμη μία επιτυχία για τον Ψαρρό που πρωταγωνιστεί σε κάθε διοργάνωση.